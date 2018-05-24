Sosyal medyada olay olan diyaloglar

Pelin \u00c7ift moderat\u00f6r oldu\u011fu `Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00d6zel Yay\u0131n\u0131` program\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan`a sordu\u011fu sorular ve verdi\u011fi cevaplarla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, TRT ortak yay\u0131n\u0131ndaki `Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00d6zel` program\u0131nda Pelin \u00c7ift ve Fatih Er`in sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131.\r\n\r\n,Programda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve Pelin \u00c7ift aras\u0131nda ilgin\u00e7 diyaloglar ya\u015fand\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile Pelin \u00c7ift aras\u0131ndaki diyaloglar bir anda sosyal medyada g\u00fcndeme oturdu.\r\n\r\n,Pelin \u00c7ift, 1978 y\u0131l\u0131nda \u0130zmir`de do\u011fmu\u015ftur. Notre Dame de Sion Frans\u0131z Lisesini bitirdi. ,Galatasaray \u00dcniversitesi Gazetecilik B\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u201c\u00d6zel Televizyonlar\u0131n Yap\u0131sal \u00d6zelliklerinin Haber Olu\u015fumuna Etkilerini \u0130nceleme\u201d adl\u0131 Frans\u0131zca tez ile y\u00fcksek lisans\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan bir\u00e7ok ilde \u015fehir hastaneleri yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesinin ard\u0131ndan \u00c7ift`e "Hi\u00e7 g\u00f6rd\u00fcn m\u00fc gittin mi?" diye sordu. ,Pelin \u00c7ift`in "Evet annemin rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 G\u00f6ztepe`dekine gittim" demesi \u00fczerine Erdo\u011fan, "Gitmedi. O \u015fehir hastanesi de\u011fil" dedi.\r\n\r\n,Frans\u0131zca ve \u0130ngilizce bilen Pelin \u00c7ift, 2009 y\u0131l\u0131nda Okan Akba\u015f ile evlendi. \u00d6mer (d.2012) ad\u0131nda bir o\u011flu vard\u0131r.,Sonra da \u0130stanbul \u00dcniversitesi \u0130ktisat Fak\u00fcltesi Kamu Y\u00f6netimi B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.