Sosyal medyadan açıkladı! 'Anlaşamadık'

Trabzonspor'un transfer g\u00fcndeminde yer alan ve T\u00fcrkiye'ye gelerek bordo mavili tak\u0131m\u0131n yetkilileri ile g\u00f6r\u00fc\u015fen y\u0131ld\u0131z futbolcu, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada kul\u00fcp ile anla\u015famad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u0130ranl\u0131 defans oyuncusu Morteza Pouraliganji, sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden Trabzonspor ile anla\u015famad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bonservisi elinde olan ve Rusya'da d\u00fczenlenen D\u00fcnya Kupas\u0131'nda g\u00f6sterdi\u011fi performansla bir\u00e7ok transfer teklifi alan Morteza'n\u0131n sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler yer ald\u0131: \r\n \r\n,"Trabzonspor uzun s\u00fcredir benimle ilgileniyordu. Sonunda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck ve menajerim iyi bir teklif sundu. Sonras\u0131nda ba\u015fkan\u0131n daveti ile \u0130stanbul'a gittik. Ba\u015fkan ve hoca hakk\u0131nda daha \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frenmek istedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc hem kul\u00fcp hem ba\u015fkan hem de hocan\u0131n uyumu ve kimyas\u0131 benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Benim hakk\u0131mda da ne d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerini merak ettim. \u0130yi bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Ba\u015fkana ve CEO'ya te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Onlarla tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok memnunum. Cumartesi g\u00fcn\u00fc \u00dcnal Karaman ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. G\u00f6r\u00fc\u015flerimizi payla\u015ft\u0131k. Ben de ondan \u00f6\u011frendim.\r\n\r\n,Beni Ba\u015fak\u015fehir ma\u00e7\u0131na davet ettiler. Sonunda karde\u015fimle ve menajerime isti\u015fare ettikten sonra ve kul\u00fcple yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin sonras\u0131nda \u0130ran'a geri d\u00f6nmeye karar verdim. ,Kariyerim i\u00e7in Trabzonspor'a gitmemem gerekti\u011fine kanaat getirdim. Orta Avrupa'dan daha ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131ma inan\u0131yorum. Katar'daki en iyi kul\u00fcb\u00fcn teklifini ve Rusya, Yunan ve T\u00fcrkiye'den gelen baz\u0131 teklifleri reddettim. Trabzonspor Ba\u015fkan\u0131 ve antren\u00f6rlerine bana g\u00fcvendikleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum."