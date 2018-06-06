Sosyal medyadan başlattığı 'kök hücre' çağrısına anlamlı destek

Rize'nin Arde\u015fen il\u00e7esinde l\u00f6semi te\u015fhisi ile tedavi g\u00f6ren Emir \u015eeremet'e (7) gerekli ilik nakli i\u00e7in sosyal medyadan \u00e7a\u011fr\u0131 ile k\u00f6k h\u00fccre ba\u011f\u0131\u015f kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n, Kampanyada, ilk g\u00fcnde 130 k\u00f6k h\u00fccre, 45 \u00fcnite kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131, 700 ki\u015fi ise s\u0131raya girdi. ,Payla\u015f\u0131m \u00fczerine sosyal medyada k\u00f6k h\u00fccre ba\u011f\u0131\u015f kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay'\u0131 Rize \u015eubesi yetkilileri ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcl\u00fcp, sal\u0131 ak\u015fam\u0131 seyyar otob\u00fcs\u00fcn il\u00e7eye gelece\u011fi duyuruldu. ,\u0130l\u00e7ede iftar sonras\u0131 esnaf ziyaretlerinde bulunan Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak da partililerle beraber T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay'\u0131 arac\u0131n\u0131 ziyaret etti, kampanya hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. Bakan Bak beraberinde Arde\u015fen Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hakan G\u00fcltekin ile form doldurarak k\u00f6k h\u00fccre ve kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in g\u00f6n\u00fcll\u00fc oldu. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun yak\u0131nlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Bakan Bak, \u015fifa dileklerini iletti. \r\n\r\n,Arde\u015fen il\u00e7esinde \u00f6\u011fretmen Murat ve Nevin \u015eeremet \u00e7iftinin o\u011fullar\u0131 Emir'e 6 ay \u00f6nce l\u00f6semi te\u015fhisi konuldu. Karadeniz Teknik \u00dcniversitesi (KT\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesi Farabi Hastanesi'nde tedavi g\u00f6ren Emir i\u00e7in yak\u0131nlar\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan nakil i\u00e7in ilik ba\u011f\u0131\u015f\u0131nda bulunulmas\u0131n\u0131 istedi. ,K\u0131z\u0131lay'\u0131n arac\u0131na ula\u015fan g\u00f6n\u00fcll\u00fcler k\u00f6k h\u00fccre ve kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131nda bulunmak i\u00e7in s\u0131raya girdi. ,Kampanyada, ilk g\u00fcnde 130 k\u00f6k h\u00fccre, 45 \u00fcnite kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131, 700 ki\u015fi ise s\u0131raya girdi. ,Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak da kampanyaya destek verdi.,Yo\u011fun ilgi \u00fczerine yetersiz kalan K\u0131z\u0131lay arac\u0131n\u0131n 3 g\u00fcn daha il\u00e7eye gelerek g\u00f6n\u00fcll\u00fclerden k\u00f6k h\u00fccre ve kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 alaca\u011f\u0131 duyuruldu. \r\n\r\n,Trabzonspor ve Burak Y\u0131lmaz hayran\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Emir'in sosyal medyada yay\u0131nlanan Kaz\u0131m Koyuncu'nun Hayde \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 seslendirdi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ilgi g\u00f6r\u00fcyor. ,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini payla\u015fan takip\u00e7ileri \u015fifa dileklerini iletiyor.