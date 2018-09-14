Sosyete kasabı Nusret Gökçe pişirdiği ete ikinci kattan sos döktü

Yapt\u0131\u011f\u0131 her payla\u015f\u0131m\u0131 olay olan sosyete kasab\u0131 Nusret G\u00f6k\u00e7e, bu sefer de pi\u015firdi\u011fi ete ikinci kattan sos d\u00f6kmesiyle g\u00fcndeme geldi.\r\n,G\u00f6k\u00e7e sos videosunun ard\u0131ndan "24 ayar alt\u0131n biftek" notuyla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131yla ilgin\u00e7 bir payla\u015f\u0131ma imza att\u0131.\r\n\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan \u0131zgarada pi\u015firdi\u011fi eti bah\u00e7edeki masaya koyduktan sonra elindeki sosu ikinci kata \u00e7\u0131kartarak etin \u00fczerine d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc anlar\u0131n videosunu payla\u015ft\u0131.\r\n,Nusret'in 6 milyon izlenen videosu baz\u0131 takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan \u00e7ok be\u011fenilirken baz\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan da hi\u00e7 be\u011fenilmedi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin en \u00e7ok Instagram takip\u00e7isine sahip olan \u00fcnl\u00fcs\u00fc sosyete kasab\u0131 Nusret G\u00f6k\u00e7e, eti alt\u0131na bulamas\u0131n\u0131n ard\u0131nda bu sefer de ikinci kata \u00e7\u0131karak pi\u015firdi\u011fi ete sos d\u00f6kmesiyle ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi.\r\n,Eti \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemlerle pi\u015firerek servis eden G\u00f6k\u00e7e, bu videosu ise be\u011feni ya\u011fmuruna tutuldu.\r\n,ET\u0130N SOSUNU \u0130K\u0130NC\u0130 KATTAN D\u00d6KT\u00dc\r\n