Şoygu: İsrail’in yaptıklarını karşılıksız bırakmayacağız

Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, Rus askerlerinin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan \u0130srail Hava Kuvvetleri\u2019nin eylemlerinin Rusya taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z b\u0131rak\u0131lmayaca\u011f\u0131 konusunda \u0130srailli mevkida\u015f\u0131 Avigdor Liberman'\u0131 bilgilendirdi\u011fini s\u00f6yledi., Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n bug\u00fcnk\u00fc oturumu, Suriye k\u0131y\u0131lar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclen \u0130l-20 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybeden m\u00fcrettebat \u00fcyeleri an\u0131s\u0131na 1 dakikal\u0131k sayg\u0131 duru\u015fuyla ba\u015flad\u0131.Toplant\u0131da konu\u015fan Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, Akdeniz'de Rus \u0130l-20 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesine ve i\u00e7indeki Rus askerlerin \u00f6lmesine neden olan \u0130srail'in eylemlerinin Rusya taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z b\u0131rak\u0131lmayaca\u011f\u0131 konusunda \u0130srail Savunma Bakan\u0131 Avigdor Liberman'\u0131 bilgilendirdi\u011fini belirtti.,\u015eoygu, "Bug\u00fcn \u0130srailli meslekta\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 bilgilendirdik, \u00f6zellikle de ben, \u0130srail Savunma Bakan\u0131'n\u0131 bu t\u00fcr eylemleri, bu t\u00fcr ad\u0131mlar\u0131 cevaps\u0131z b\u0131rakmayaca\u011f\u0131m\u0131z konusunda bilgilendirdim" diye konu\u015ftu.,\u015eoygu, \u0130srail'in Suriye hava savunmas\u0131n\u0131n o y\u00f6nde devreye girmeyece\u011fi hesab\u0131n\u0131 yaparak Rus \u0130l-20 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n korumas\u0131 alt\u0131nda Suriye'ye sald\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.,"Sald\u0131r\u0131n\u0131n bizim \u0130l-20 u\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131n korumas\u0131 alt\u0131nda, Suriye hava savunmas\u0131n\u0131n o y\u00f6nde devreye girmeyece\u011fi hesaplanarak yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 t\u00fcm uzmanlar i\u00e7in a\u00e7\u0131k\u00e7a ortada" diyen \u015eoygu, \u0130srail'e ait F-16'lar\u0131n uyar\u0131da bulunmadan sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.,Orgeneral \u015eoygu, d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclen Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n \u0130dlib'deki gerilimi azaltma b\u00f6lgesinde ke\u015fif g\u00f6revinde bulundu\u011funu bildirdi.,\u015eoygu, "Sald\u0131r\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi b\u00f6lgede, tam olarak ta \u0130srail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 u\u00e7a\u011f\u0131 ile Suriye topraklar\u0131 aras\u0131nda \u0130l-20 ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z, i\u00e7inde 15 ki\u015filik m\u00fcrettebatla bulunuyordu. U\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z, \u0130dlib'deki gerilimi azaltma b\u00f6lgesinden havaland\u0131r\u0131larak Suriye'nin \u00e7e\u015fitli b\u00f6lgelerine sald\u0131ran insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131n (\u0130HA) muhafaza edildi\u011fi ve topland\u0131\u011f\u0131 yerleri tespit etmek \u00fczere b\u00f6lgede ke\u015fif g\u00f6revi yapmaktayd\u0131" ifadelerini kulland\u0131.,\u0130srail ordusuna ait F-16 u\u00e7aklar\u0131 Suriye'de sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi s\u0131rada 15 askerin bulundu\u011fu Rus \u0130l-20 u\u00e7a\u011f\u0131 ile irtibat kesilmi\u015fti. Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130gor Kona\u015fenkov, u\u00e7a\u011f\u0131n F-16'lar taraf\u0131ndan Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine s\u00fcr\u00fcklendi\u011fini ve b\u00f6ylece vuruldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti. Kona\u015fenkov, bu ad\u0131m\u0131 d\u00fc\u015fmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmi\u015fti.