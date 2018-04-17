Söz dizisi final mi yapıyor?

Star Tv ekranlar\u0131nda iki sezondur izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan S\u00f6z dizisi gelecek sezonda olmayacak m\u0131? ,S\u00f6z dizisinin bu sezon sonu final yapaca\u011f\u0131 iddialar\u0131na kar\u015f\u0131n ilk a\u00e7\u0131klama geldi. ,Tolga Sar\u0131ta\u015f ve Ayb\u00fcke Pusat\u2019\u0131n ba\u015frol\u00fcnde yer ald\u0131\u011f\u0131 S\u00f6z dizisi, Pazartesi ak\u015famlar\u0131 izleyici ile bulu\u015fuyor. ,3 Nisan 2017 tarihinde yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan S\u00f6z dizisi, 12. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde sezon finali yaparak yaz aylar\u0131nda ekrana gelmemi\u015fti. ,13. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle Eyl\u00fcl ay\u0131ndan itibaren izleyici ile 2. sezonunda bulu\u015fan S\u00f6z, \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00e7\u0131k\u0131\u015fa imzas\u0131n\u0131 att\u0131.,lk sezonunda be\u011fenilen dizi i\u00e7in 2. sezon \u00e7ok \u00f6nemliydi. ,Dizinin s\u0131k\u0131 takip\u00e7ileri sayesinde reytingler hi\u00e7 d\u00fc\u015fmedi. S\u00f6z, \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir 2. sezon ge\u00e7irmekte\u2026 ,Dizinin 3. sezonda da devam edip etmeyece\u011fi merak konusu olmu\u015ftu. ,Star TV, dizi hakk\u0131nda karar\u0131n\u0131 verdi ve 3. sezonda da devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 TIMS&B\u2019nin \u00fcstlendi\u011fi, y\u00f6netmenli\u011fini Ya\u011f\u0131z Alp Akayd\u0131n\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131, senaryosunu Ethem \u00d6z\u0131\u015f\u0131k\u2019\u0131n kaleme ald\u0131\u011f\u0131, kadrosunda Tolga Sar\u0131ta\u015f, Ayb\u00fcke Pusat, Meri\u00e7 Aral, Burak Sevin\u00e7, G\u00f6rkem Sevindik, Nihat Alt\u0131nkaya, Eren Vurdum gibi isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 dizinin yeni sezonda da devam edecek olmas\u0131 \u00f6nemli bir geli\u015fme.,Zira son d\u00f6nemde bu \u015fekilde ba\u015f\u0131r\u0131l\u0131 olan 3. sezonda da devam eden dizi say\u0131s\u0131 bir hayli az