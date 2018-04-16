Söz dizisinde bir veda daha!

STAR TV'de Pazartesi g\u00fcnleri reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran S\u00f6z dizisinde s\u00fcrpriz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131,..,\u0130ki sezondur sergiledi\u011fi oyunculuk performans\u0131yla izleyenlerin b\u00fcy\u00fck be\u011fenisini toplayan \u00fcnl\u00fc oyuncu Sehat K\u0131l\u0131\u00e7, \u2018S\u00d6Z\u2019\u00fcn yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ekrana veda ediyor.,Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi ak\u015fam\u0131 ekrana gelecek olan 'S\u00f6z'\u00fcn 42. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Serhat K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n hayat verdi\u011fi \u00c7olak karakteri kendi sonunu haz\u0131rl\u0131yor. ,Tim'in adalete teslim etti\u011fi ve uzun s\u00fcredir hapishanede olan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 \u00c7olak, yine ka\u00e7\u0131\u015f plan\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada bu kez can\u0131ndan oluyor. ,Y\u00f6netmenli\u011fini Ya\u011f\u0131z Alp Akayd\u0131n\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131, senaryosunu Ethem \u00d6z\u0131\u015f\u0131k\u2019\u0131n kaleme ald\u0131\u011f\u0131 \u2018S\u00d6Z' s\u00fcrprizlerle dolu yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 16 Nisan Pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 20:00'da Star TV'de...,.