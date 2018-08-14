Söz dizisinde büyük sürpriz! Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

'S\u00f6z dizisinde Tolga Sar\u0131ta\u015f'\u0131n yeni partneri kim olacak?' sorusu sezon finalinden bu yana cevab\u0131 merak edilen sorulardan birisiydi. \u0130ddiaya g\u00f6re 'Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131' dizisiyle olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 bir sezon ge\u00e7iren Deniz Baysal'a teklif g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Baysal'\u0131n projeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. Deniz Baysal'\u0131n ba\u015frol\u00fcnde yer ald\u0131\u011f\u0131 'Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131' 50 b\u00f6l\u00fcm yay\u0131nlanm\u0131\u015f ve ge\u00e7ti\u011fimiz sezon sonunda ekranlara veda etmi\u015fti. ,Deniz Baysal'\u0131n 'Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131' dizisindeki performans\u0131 olduk\u00e7a be\u011fenilmi\u015f ve \u00f6zellikle sosyal medyada oyuncu ile ilgili olduk\u00e7a fazla yorum yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,STAR TV'nin reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran dizisi S\u00f6z'den transfer haberi geldi!, O isimle ilgili ortaya at\u0131lan son iddia Deniz Baysal oldu. Baysal'a teklig g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve Baysal'\u0131n bu teklife s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Star TV'de yay\u0131nlanan ve reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran 'S\u00f6z' dizisi ile ilgili \u00f6nemli geli\u015fmeler ya\u015fand\u0131. Ayb\u00fcke Pusat'\u0131n sezon finalinde diziden ayr\u0131lmas\u0131yla birlikte yerine ge\u00e7ecek olan isim merak edilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131. ,Senaryo gere\u011fi diziden ayr\u0131lan Ayb\u00fcke Pusat'\u0131n yerine Tolga Sar\u0131ta\u015f'\u0131n partneri olarak diziye dahil olmas\u0131 beklenen isim hakk\u0131nda \u00f6nemli geli\u015fmeler ya\u015fand\u0131.,.