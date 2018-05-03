Söz dizisinden üzen haber

Star Tv'nin en \u00e7ok izlenen ve en \u00e7ok bel ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 dizilerden biri olan S\u00f6z dizisi, son haftalarda ciddi kay\u0131plar ya\u015f\u0131yor. ,Zira AB ve ABC sonu\u00e7lar\u0131n 4. ve 5. s\u0131ralar\u0131 g\u00f6r\u00fcyor. Milliyet Blog'dan \u00c7etin Kaya konuya k\u00f6\u015fesinde yer verdi ve S\u00f6z dizisinin ufkunun pek i\u00e7 a\u00e7\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00c7etin Kaya'n\u0131n yaz\u0131s\u0131 \u015fu \u015fekilde ''S\u00f6z Dizisine Reyting \u015eoku! B\u00fcy\u00fck D\u00fc\u015f\u00fc\u015f Ya\u015fad\u0131! Ba\u015frollerini Tolga Sar\u0131ta\u015f , Ayb\u00fcke Pusat , Mehmet \u00d6zg\u00fcr , Nihat Alt\u0131nkaya gibi oyuncular\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 S\u00f6z dizisi son haftalardaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u2026 ,Bu hafta reytinglerde \u00e7ok sert bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fayan dizi ak\u0131llara maliyetini art\u0131k kar\u015f\u0131layamayacak m\u0131 ? sorusunu getirdi\u2026 S\u00f6z son b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile Total de 6.32 reyting ile 1. S\u0131rada AB de 4.62 reyting ile 4. S\u0131rada ABC de ise 5.35 reyting ile 3. S\u0131rada yer alabildi\u2026,Dizinin \u00f6zellikle AB ve ABC kategorilerindeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcc\u00fc\u2026 Share oranlar\u0131 ise ciddi anlamda gerilemi\u015f\u2026 AB ve ABC kategorisinde 4-5 band\u0131na gerilemesi dizinin daha da d\u00fc\u015febilece\u011finin sinyallerini veriyor\u2026 Total reytingleri de \u00e7ift hanelerden 6 band\u0131na d\u00fc\u015fen dizi i\u00e7in ufaktan tehlike \u00e7anlar\u0131 \u00e7al\u0131yor gibi\u2026\r\n,Bilindi\u011fi \u00fczere baz\u0131 dizilerin maliyeti fazla olur ve belli bir reytingin alt\u0131na d\u00fc\u015ferse maddi olarak kendini kar\u015f\u0131lamamaya ba\u015flar\u2026 S\u00f6z gibi bir diziyi bence 7 reyting a\u015fas\u0131 kurtarmaz gibi\u2026 Gelelim diziye dizi bence ilk sezonki havas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6tesinde \u015fuan\u2026 Zaten dizinin izleyicileri de bunu sosyal medya hesaplar\u0131ndan dile getiriyor eski tad\u0131 alamad\u0131klar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde payla\u015f\u0131mlar yaparak\u2026\r\n\r\n,Benim g\u00f6zlemime g\u00f6re Tolga Sar\u0131ta\u015f rol\u00fcn\u00fc iyi canland\u0131rsa da ya\u015f\u0131 itibari ile K\u0131demli \u00dcste\u011fmen rol\u00fc i\u00e7in biraz ufak kald\u0131\u2026 Bu durum sanki dizide biraz inand\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k sorunu ortaya \u00e7\u0131kartt\u0131 karakter a\u00e7\u0131s\u0131ndan\u2026 Ayr\u0131ca oyuncu nedendir bilinmez bu sezon dizide bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131 pop\u00fclerlik a\u00e7\u0131s\u0131ndan\u2026 Dizinin oyuncu kadrosu iyi asl\u0131nda ama senaryosu ilk sezona g\u00f6re sanki biraz naylonla\u015fm\u0131\u015f\u2026\r\n\r\n,\u00d6zellikle baz\u0131 sahneler \u00e7ok amat\u00f6rce ve mant\u0131k d\u0131\u015f\u0131 \u00e7ekilmeye ba\u015flanm\u0131\u015f\u2026 S\u00f6z reyting kaybetmesinin yan\u0131nda kalite kayb\u0131 ya\u015f\u0131yor asl\u0131nda son 3-4 ayd\u0131r g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir \u015fekilde\u2026 Dizi e\u011fer ilk sezonki ray\u0131na girerse tekrar y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7er diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u2026 Ama bu son zamanlardaki gidi\u015fat\u0131 devam ederse bir s\u00fcre sonra reytinglerde atak yapma \u015fans\u0131 bana g\u00f6re azalacak\u2026\r\n\r\n,Durum b\u00f6yle olursa dizi masraflar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in belki de bu sezon ekranlara veda edecek\u2026 Dedi\u011fim gibi baz\u0131 dizilerin maliyeti y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in belli bir reyting a\u015fas\u0131 kurtarm\u0131yor\u2026 Bakal\u0131m dizi y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ecek mi tekrar bekleyip g\u00f6rece\u011fiz\u2026'\r\n,Star TV, dizi hakk\u0131nda karar\u0131n\u0131 verdi ve 3. sezonda da devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 TIMS&B\u2019nin \u00fcstlendi\u011fi, y\u00f6netmenli\u011fini Ya\u011f\u0131z Alp Akayd\u0131n\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131, senaryosunu Ethem \u00d6z\u0131\u015f\u0131k\u2019\u0131n kaleme ald\u0131\u011f\u0131, kadrosunda Tolga Sar\u0131ta\u015f, Ayb\u00fcke Pusat, Meri\u00e7 Aral, Burak Sevin\u00e7, G\u00f6rkem Sevindik, Nihat Alt\u0131nkaya, Eren Vurdum gibi isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 dizinin yeni sezonda da devam edecek olmas\u0131 \u00f6nemli bir geli\u015fme.