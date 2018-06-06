Sözcü Kalın'dan Abdullah Gül'e ziyaret açıklaması

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, se\u00e7im s\u00fcrecinin ba\u015flang\u0131c\u0131nda Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Akar ile kendisinin 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 G\u00fcl'\u00fc ziyaret etmesine ili\u015fkin konu\u015ftu. \r\n\r\n,Kal\u0131n, "Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan m\u0131 gitmenizi istedi" sorusuna, "Bilgisi dahilinde gittik ama onun talebi \u00fczerine de\u011fil. Biz kendi inisiyatifimizle gittik oraya." dedi.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk televizyonunda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda g\u00fcndeme ili\u015fkin sorular\u0131 cevaplayan Kal\u0131n, konuyla ilgili soruya ili\u015fkin, "Bu ziyaret tamamen Hulusi Akar Pa\u015fa'n\u0131n ve benim, Say\u0131n Abdullah G\u00fcl ile olan \u015fahsi hukukumuza binaen yap\u0131lm\u0131\u015f bir ziyaretti." dedi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Akar ile birlikte 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 G\u00fcl'\u00fc ziyaret etmesine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,G\u00fcl ile nas\u0131l bir \u015fahsi hukuklar\u0131n\u0131n\u0131n sorulmas\u0131 \u00fczerine ise Kal\u0131n, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Hulusi Pa\u015fa'n\u0131n bildi\u011fim kadar\u0131yla 40 y\u0131la varan bir dostlu\u011fu var Say\u0131n Abdullah G\u00fcl ile. \u0130kisi de devletin farkl\u0131 g\u00f6revlerine, makamlar\u0131na geldikleri zaman da bu ili\u015fkileri devam etti. Ta ki bug\u00fcne kadar. Benim de yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131ldan fazla bir s\u00fcredir Say\u0131n Abdullah G\u00fcl ile bir tan\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131m ve hukukum var. Bu hukuka binaen yap\u0131lm\u0131\u015f bir ziyaret.\r\n\r\n,Bunun d\u0131\u015f\u0131nda 'gittiler, ultimatom verdiler, darbeydi' gibi siyasi istismar konusu yap\u0131lan meselelerin hi\u00e7 birinin ger\u00e7ekle bir ilgisi yok. Biz gittik, g\u00f6r\u00fc\u015flerimizi a\u00e7\u0131klad\u0131k, tamamen kendi \u015fahsi inisiyatifimizle g\u00f6r\u00fc\u015flerimizi a\u00e7\u0131klad\u0131k."\r\n\r\n,\u00c7ok senaryo yaz\u0131ld\u0131, ben de ilk defa konu\u015fuyorum bununla ilgili. Bunun b\u00f6yle bir siyasi istismar malzemesi yap\u0131lmas\u0131... Bir faydas\u0131 da olmad\u0131 bana sorarsan\u0131z, bunu hedefleyenlerin. Netice itibariyle de Say\u0131n G\u00fcl aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131, olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131, konu kapand\u0131 gitti.",G\u00fcl ile g\u00f6r\u00fc\u015fmede neler konu\u015fuldu\u011funa ili\u015fkin ise Kal\u0131n, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Birinci sorumuz, 'sizinle ilgili aday olacak, b\u00f6yle bir haz\u0131rl\u0131k var' gibi \u015feyler konu\u015fuluyor. B\u00f6yle bir \u015fey var m\u0131 yok mu diye bizzat sizden duymak istedik. Gerekli konular\u0131 etrafl\u0131 bir \u015fekilde de\u011ferlendirip, tamamen nezaket \u00e7er\u00e7evesinde...\r\n\r\n