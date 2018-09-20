Sözde şifacı 'kara hekime' tedaviye gelen vatandaşın hayatını kararttı

\u0130stanbul'da bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u015fikayetiyle 'Kara Hekim' lakapl\u0131 s\u00f6zde \u015fifac\u0131ya giden Temel Aykut isimli vatanda\u015f, \u00e7eki\u00e7 ve kaz\u0131kla uygulanan y\u00f6ntem y\u00fcz\u00fcnden fel\u00e7 kald\u0131.\r\n,\u0130stanbul'da bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u015fikayeti olan Temel Aykut, a\u011fr\u0131lar\u0131 art\u0131nca kom\u015fusunun 'Kara Hekim derdine derman olur' s\u00f6z\u00fcne inand\u0131, \u015fifac\u0131ya gitti. 'Kara Hekim' lakapl\u0131 ki\u015fi \u00e7eki\u00e7 ve kaz\u0131kla uygulad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6zde tedavi y\u00f6ntemi Aykut'un fel\u00e7 ge\u00e7irmesine sebep oldu. Aykut'un hayat\u0131n\u0131 kabusa \u00e7eviren o s\u00f6zde tedavi y\u00f6nteminin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\r\n\r\n,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u015fikayeti olan Temel Aykut, sigortas\u0131 ve maddi imkanlar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kom\u015fusunu dinledi. Show TV'de yer alan habere g\u00f6re, a\u011fr\u0131lar\u0131 art\u0131nca, 'Kara hekim derdine derman olur' diyen kom\u015fusunu dinleyip, kendince geli\u015ftirdi\u011fi s\u00f6zde tedavi y\u00f6ntemini uygulayan \u015fifac\u0131yla bulu\u015ftu.\r\n\r\n,'Kara hekim' onu yere yat\u0131rd\u0131 \u00f6nce sert bir masaj yapt\u0131 ard\u0131ndan da \u00e7antas\u0131ndan kaz\u0131k ve \u00e7eki\u00e7 \u00e7\u0131kart\u0131p o insanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 s\u00f6zde tedaviyi uygulamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Uygulama s\u0131ras\u0131nda Aykut'un a\u011fr\u0131lar\u0131 \u015fiddetlendi, durumda bir tuhafl\u0131k oldu\u011fu belliydi. Aykut, ac\u0131 i\u00e7inde ba\u011f\u0131rmaya ba\u015flay\u0131nca \u015fifac\u0131, 'Daha dur yeni ba\u015fl\u0131yoruz, fizik tedavi yap\u0131yoruz burada' dedi.\r\n\r\n,\u00c7eki\u00e7le sanki tahtaya vurur gibi vuran 'Kara Hekim' Temel Aykut'u daha da hasta etmekle kalmad\u0131 bir \u00fcst\u00fcne para ald\u0131.\r\n\r\n,A\u011fr\u0131lar\u0131 \u015fiddetlenen Aykut, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Durumun ciddiyeti de o zaman ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Temel'in damarlar\u0131nda zedelenme olmu\u015f, k\u0131smi fel\u00e7 ge\u00e7irmi\u015fti. Temel Aykut, 'Kara Hekim' lakapl\u0131 \u015fifac\u0131dan \u015fikayet\u00e7i oldu.\r\n\r\n