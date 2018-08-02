Sözleşmeli öğretmenlere büyük müjde!

Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk`un onay\u0131yla s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmenlere sa\u011fl\u0131k \u00f6zr\u00fcne ba\u011fl\u0131 yer de\u011fi\u015ftirme hakk\u0131 verildi.\r\n,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 resmi e\u011fitim kurumlar\u0131nda s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen olarak g\u00f6rev yapanlar\u0131n sa\u011fl\u0131k sebebine ba\u011fl\u0131 kurum i\u00e7i yer de\u011fi\u015fikli\u011fi talepleri,\r\n,pozisyonunun bulundu\u011fu ildeki devlet ve \u00fcniversite hastanesinde kendisi, e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131 ile mevzuat uyar\u0131nca bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu\r\n,anne ve babas\u0131n\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavisinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin sa\u011fl\u0131k kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.\r\n,Bununla ilgili takvim ve detaylar \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klanacak.\r\n,.