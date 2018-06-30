Sözünüze 450 lira hediye

Bug\u00fcn D\u00fcnya Emekliler G\u00fcn\u00fc... T\u00fcrkiye\u2019de say\u0131lar\u0131 12 milyonu a\u015fan emekliler, son aylarda \u00f6zellikle se\u00e7im d\u00f6neminin de etkisiyle bir\u00e7ok avantaja kavu\u015ftu. , Finansal kurumlar da emeklilere \u00e7e\u015fitli imk\u00e2nlar sunarak, hayatlar\u0131n\u0131 kolayla\u015ftr\u0131yor.,Emekli m\u00fc\u015fterilerinin finansal ihtiya\u00e7lar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmenin yan\u0131nda, sosyal hayatlar\u0131n\u0131 daha rahat ve keyifli ge\u00e7irmeleri amac\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren DenizBank, Emekliler G\u00fcn\u00fc\u2019n\u00fc avantajl\u0131 \u00fcr\u00fcn ve hizmetleriyle kutluyor.,DenizBank, emekli maa\u015f\u0131n\u0131 3 y\u0131l boyunca kendisinden alma s\u00f6z\u00fc veren emeklilere 450 TL\u2019ye varan nakit kazanma f\u0131rsat\u0131 sa\u011flaman\u0131n yan\u0131nda, emekli tan\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131 DenizBank\u2019a y\u00f6nlendiren herkese, y\u00f6nlendirdikleri ki\u015fi ba\u015f\u0131na 100 TL nakit hediye veriyor. ,Bununla birlikte, prim borcu olanlar\u0131n borcunu \u00f6deyerek emeklilik hakk\u0131 imk\u00e2n\u0131 sa\u011flayan 4 ay \u00f6deme \u00f6telemeli kredi \u00fcr\u00fcn\u00fc sunan banka, T\u00fcrkiye genelinde yapt\u0131\u011f\u0131 marka i\u015f birlikleri ve indirim kampanyalar\u0131 ile de emeklilerin hayat\u0131na de\u011fer kat\u0131yor.,T\u00fcrkiye\u2019deki t\u00fcm DenizBank \u015fubelerinden \u00f6ncelikli hizmet alabilen emekliler, 6 bin DenizBank ve PTT ATM\u2019sinin yan\u0131 s\u0131ra, yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki t\u00fcm banka ATM\u2019lerinden \u00fccretsiz para \u00e7ekme i\u015flemi yapabiliyor. Emekliler, DenizBank \u015fubelerinde s\u0131ra beklemeden i\u015flemlerini en h\u0131zl\u0131 \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirirken, kredi taleplerinde indirimli faiz oranlar\u0131ndan ve ba\u015fka bankalardaki kredi bor\u00e7lar\u0131 i\u00e7in de \u00f6zel taksit ve vade avantajlar\u0131ndan faydalan\u0131yor; uzun y\u0131llar \u00e7al\u0131\u015f\u0131p biriktirdiklerine, \u00f6zel mevduat faiz oranlar\u0131 ile daha fazla de\u011fer katabiliyorlar.,\u2018EMEKL\u0130 BONUS\u2019\r\nDenizBank, T\u00fcrkiye\u2019de sadece emeklilere \u00f6zel tasarlanm\u0131\u015f ilk kredi kart\u0131 Emekli Bonus ile al\u0131\u015fveri\u015f taksitlendirme, harcamalardan bonus kazanma gibi avantajlar da sunuyor. S\u00f6z konusu kart ile anla\u015fmal\u0131 \u00fcye i\u015f yerlerinden indirimli al\u0131\u015fveri\u015f yapan emekliler; elektrik, su, do\u011falgaz ve telefon faturalar\u0131na d\u00f6nemsel kampanyalarla indirim f\u0131rsat\u0131 yakal\u0131yor; eczane, market vb. harcamalar\u0131nda indirim f\u0131rsatlar\u0131n\u0131n yan\u0131nda tesisat ar\u0131za, \u00e7ilingir, cam k\u0131r\u0131lmas\u0131 gibi durumlarda da bir\u00e7ok avantajl\u0131 hizmetten faydalanabiliyorlar.,B\u00fct\u00fcn emeklilerin bu \u00f6zel g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen DenizBank Perakende Bankac\u0131l\u0131k Grubu Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 O\u011fuzhan \u00d6zark \u201cBankam\u0131z, 2023 y\u0131l\u0131nda 100. kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc kutlayacak olan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti i\u00e7in hayati \u00f6nem arz eden pek \u00e7ok projenin ana finans\u00f6r\u00fc konumunda bulunarak, ekonomik ve toplumsal kalk\u0131nmaya \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde katk\u0131 sunuyor., Di\u011fer yandan y\u0131llarca \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f, \u00fcretmi\u015f ve \u00fclkemizin yar\u0131nlar\u0131n\u0131n in\u015fas\u0131nda \u00f6nemli rol oynayan emeklilerimizin hayat\u0131n\u0131 \u2018Deniz\u2019de g\u00fczel k\u0131lmak da bizim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir \u00f6ncelik. ,Bug\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019de 12 milyonun \u00fczerinde emeklimiz bulunuyor ve emeklilere verilen de\u011fer, \u00fclkelerin geli\u015fmi\u015flik d\u00fczeyinin \u00f6nemli g\u00f6stergelerinden biri., Emeklilerimizin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 en iyi anlayan ve beklentilerini en do\u011fru \u015fekilde kar\u015f\u0131layan banka olma vizyonu do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de devam ediyoruz\u201d dedi.