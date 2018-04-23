SP Lideri Karamollaoğlu'ndan flaş karar

Saadet Partisi liderinden son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi,.,Saadet Partisi Bas\u0131n M\u00fc\u015favirli\u011fi Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu'nun yar\u0131nki program\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, yar\u0131n saat 10.30'da \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek. \r\n