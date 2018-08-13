Spekülasyonlara rağmen dolar kuru destek mesajlarıyla düşüşe geçti

G\u00fcne 6,40 seviyelerinde ba\u015flayan dolar spek\u00fclatif haberler sonras\u0131 7,03 seviyesini g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. ,Ancak \u00f6zellikle Rusya ve Almanya'n\u0131n pozitif T\u00fcrkiye mesajlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kur geriledi.,Dolar kurundaki dalgalanma bug\u00fcn de devam etti. ,D\u00f6viz kuru ile ilgili yap\u0131lan spek\u00fclatif haberlere hem Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 hem de SPK yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla tepki g\u00f6sterirken \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 da sosyal medyada bu spek\u00fclasyonlar\u0131 yapanlara operasyon d\u00fczenledi ve y\u00fczlerce ki\u015fi hakk\u0131nda soru\u015fturma a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00d6\u011fle saatlerinde 7,03'\u00fc g\u00f6ren dolar, T\u00fcrkiye'ye gelen destek mesajlar\u0131 sonras\u0131 dikey seyrini b\u0131rak\u0131p d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti. ,6,85 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen dolar kurunun bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcnde \u00f6zellikle Rusya ve Almanya'n\u0131n T\u00fcrkiye'nin yan\u0131nda yer ald\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6steren mesajlar\u0131 etkili oldu.,\u00d6\u011fle saatlerinde 7,03 seviyesini g\u00f6ren dolar ak\u015fama do\u011fru 6,85 seviyelerinde yatay seyir izlemeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n