Spor kulüplerinden 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc sebebiyle kul\u00fcpler resmi sitelerinden mesaj yay\u0131nlad\u0131.,\u0130\u015fte o mesajlar...,3 Temmuz s\u00fcrecinde, ba\u015fta taraftarlar\u0131 olmak \u00fczere her kesimiyle FET\u00d6 yap\u0131lanmas\u0131na kar\u015f\u0131 m\u00fccadelenin k\u0131v\u0131lc\u0131m\u0131n\u0131 yakan Fenerbah\u00e7e Spor Kul\u00fcb\u00fc olarak, hukuk devletini ve anayasal d\u00fczeni ortadan kald\u0131rmaya y\u00f6nelik her t\u00fcrl\u00fc m\u00fcdahalenin kar\u015f\u0131s\u0131nda oldu\u011fumuzu bir kez daha yineliyoruz.\r\n \r\n15 Temmuz 2016 gecesinde bu al\u00e7ak giri\u015fime kar\u015f\u0131 dimdik duran herkese \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyor, kahramanca m\u00fccadele vererek ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren \u015fehitlerimize Allah\u2019tan rahmet, ailelerine sab\u0131r, gazilerimize \u015fifa diliyoruz.","Y\u00fcce T\u00fcrk Milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde e\u015fi benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir sald\u0131r\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalm\u0131\u015ft\u0131r. FET\u00d6\/PDY ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, milli ordumuza ait silahlarla y\u00fczlerce vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131 \u015fehit etmi\u015f, binlerce vatanda\u015f\u0131m\u0131z yaralanm\u0131\u015f, gazi meclisimiz al\u00e7ak\u00e7a sald\u0131r\u0131ya u\u011fram\u0131\u015f ve halk\u0131n iradesi ile se\u00e7ilmi\u015f parlamenter rejim ask\u0131ya al\u0131narak yerine bir dikta y\u00f6netimi tesis edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n \r\nMilletimize, demokrasimize, insan hak ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerine kar\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen bu hain sald\u0131r\u0131,ba\u015fta Halk\u0131m\u0131z, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z, Parlamentomuz, H\u00fck\u00fcmetimiz, di\u011fer siyasi partilerimiz olmak \u00fczere toplumumuzun t\u00fcm kesimlerince b\u00fcy\u00fck bir birlik ve dayan\u0131\u015fma ruhu i\u00e7erisinde p\u00fcsk\u00fcrt\u00fclm\u00fc\u015f, hain eller hain emellerine ula\u015famam\u0131\u015ft\u0131r.,T\u00fcrkiye, 15 Temmuz 2016'da T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri i\u00e7indeki Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc mensubu baz\u0131 generallerin ve askeri personelin i\u00e7inde oldu\u011fu darbe giri\u015fimiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131.\r\n \r\nDarbe giri\u015fiminde hainlerin insafs\u0131zca sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonucu 248 vatanda\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit d\u00fc\u015ferken, 2196 vatanda\u015f\u0131m\u0131z da gazi oldu.,Vatan\u0131na, bayra\u011f\u0131na ve demokrasiye y\u00fcrekten ba\u011fl\u0131 aziz milletimiz ile beraber kahraman T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri ve Polis Te\u015fkilat\u0131 mensuplar\u0131 el ele vererek; hainlerin kur\u015funlar\u0131na g\u00f6\u011f\u00fcslerini siper etti ve \u00fclkemizin bekas\u0131n\u0131 tehdit eden darbe gir\u015fiminin ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131na izin vermedi.\r\n \r\nT\u00fcrkiye Cumhuriyet\u2019nin asla b\u00f6l\u00fcnemeyece\u011fini, ilelebet payidar kalaca\u011f\u0131n\u0131 ve demokrasinin bu topraklarda hep var olaca\u011f\u0131n\u0131 15 Temmuz 2016 gecesi t\u00fcm d\u00fcnyaya bir kez daha canlar\u0131n\u0131 feda ederek hayk\u0131ran \u015fehitlerimizi sayg\u0131yla ve rahmetle an\u0131yor, gazilerimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz.,15 Temmuz darbe giri\u015fiminin y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde; demokrasi destan\u0131 yazan Milletimizi bir kez daha en i\u00e7ten dileklerimizle kutlar; Aziz \u015eehitlerimize Allah\u2019tan rahmet, ailelerine sab\u0131rlar, gazilerimize \u015fifalar dileriz.,"Vatan\u0131m\u0131z\u0131n birlik ve beraberli\u011fi i\u00e7in g\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u0131rpmadan can\u0131n\u0131 feda eden demokrasi \u015fehitlerimizi rahmet ve minnetle an\u0131yoruz.","15 Temmuz Demokrasi \u015eehitlerimizi Sayg\u0131yla ve Rahmetle An\u0131yoruz.","Bayraklar\u0131 bayrak yapan \u00fcst\u00fcndeki kand\u0131r Toprak e\u011fer u\u011frunda \u00f6len varsa vatand\u0131r!","15 Temmuz darbe giri\u015fiminin sene-i devriyesinde; hainlerin sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 demokrasi destan\u0131 yazan milletimizi bir kez daha tebrik ediyor; Aziz \u015eehitlerimize Allah\u2019tan rahmet, ailelerine sab\u0131r ve gazilerimize \u015fifalar diliyoruz.","15 Temmuz Destan\u0131\u2019n\u0131n 2. Sene-i Devriyesinde Aziz \u015eehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Sayg\u0131yla An\u0131yoruz...","15 Temmuz \u015eehitlerimizi ve Gazilerimizi, sayg\u0131 ve rahmetle an\u0131yoruz.","15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc Kutlu olsun"