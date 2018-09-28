Star TV'den şoke eden hamle! O dizi için erken final kararı...

Yeni sezon dizileri ile reyting sava\u015flar\u0131nda ipi g\u00f6\u011f\u00fcsleyen kanallardan biri olan Star TV \u00e7ok konu\u015fulan yap\u0131mlar\u0131ndan biri i\u00e7in erken final karar\u0131 ald\u0131.,Ba\u015frollerinde usta oyuncu U\u011fur Y\u00fccel ile yeni d\u00f6nemin gen\u00e7 y\u0131ld\u0131zlar\u0131ndan \u015e\u00fckr\u00fc \u00d6zy\u0131ld\u0131z ve Melisa \u015eenolsun'un oldu\u011fu dizinin yay\u0131n hayat\u0131 k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc ve Star TV dizi i\u00e7in final karar\u0131 ald\u0131.,Dizinin erken final yapmas\u0131nda etkili olan bir neden ise senaryonun kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ve izleyicinin konuyu kafas\u0131nda net bir yere oturtamamas\u0131., S\u00fcrekli geli\u015fen olaylar\u0131 yakalayamayan seyirci Nefes Nefes'yi izlemekten vazge\u00e7ti. ,TMC Film imzal\u0131 dizinin reytingleri beklentiyi kar\u015f\u0131lamay\u0131nca 10. b\u00f6l\u00fcmde ekrana veda etmesine karar verildi.,R\u00fcya'y\u0131 sahte anne komplosundan koruyamayan Yusuf, bir s\u00f6z verdi ve bundan b\u00f6yle ne olursa olsun R\u00fcya'n\u0131n elini b\u0131rakmayaca\u011f\u0131na yemin etti. ,R\u00fcya'ya ve Yusuf yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren Alacanlar \u00e7iftli\u011finin tatl\u0131 belas\u0131 K\u0131ymet Hala, Yusuf'un ba\u015f\u0131n\u0131 ba\u011flamaya karar verdi. ,Atmaca taraf\u0131ndan esir tutulan Boran ise ba\u015fka bir ger\u00e7ekle y\u00fczle\u015fti. R\u00fcya\u2019n\u0131n, Atmaca\u2019n\u0131n k\u0131z\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,Boran bu g\u00fcne kadar omuz omuza sava\u015ft\u0131\u011f\u0131 komutan\u0131 Yasin\u2019i \u00f6ld\u00fcrmek zorundayd\u0131. Cevdet onun en ufak a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 bile kollarken Boran, Yasin\u2019in hayat\u0131n\u0131 kurtarman\u0131n bir yolunu bulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131 ve olaylar ba\u015flad\u0131. (internethaber), \u0130lk b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile umut vaadeden ve reytinglerde \u00fcst s\u0131ralarda yer alan dizinin sonraki b\u00f6l\u00fcmlerinde ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kanal\u0131 harekete ge\u00e7irdi.,Bunun i\u00e7in ilk ad\u0131m R\u00fcya'n\u0131n babas\u0131 Atmaca'y\u0131 eve davet etmek oldu.,Yeni sezonun ba\u015flamas\u0131 ile birbirinden iddial\u0131 yap\u0131mlar\u0131 yay\u0131na sokan kanal Star TV, Nefes Nefese dizisi i\u00e7in son karar\u0131 verdi.,\u00dcstelik hayat\u0131, Atmaca\u2019n\u0131n verdi\u011fi g\u00f6revi yerine getirmesine ba\u011fl\u0131ydi ve i\u015fler de\u011fi\u015fti.,Medya kulislerinde dola\u015fan bir iddiaya g\u00f6re sezonun en \u00e7ok izlenen kanallar\u0131ndan biri olan Star TV'nin bir dizisi ile ba\u015f\u0131 fena halde dertte. Reyting sava\u015flar\u0131n\u0131n gerisinden kalan o dizi hangisi?