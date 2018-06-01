Star TV, Kral TV, NTV satılıyor mu? BİM'den açıklama geldi

U\u00e7anku\u015f'un haberine g\u00f6re Star TV, \u00fcnl\u00fc marketler zinciri B\u0130M\u2019e sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Do\u011fu\u015f Grubu'nun Star TV'nin di\u011fer kanallar\u0131 NTV, Kral TV ile birlikte sat\u0131\u015f\u0131 konusunda B\u0130M'le anla\u015fman\u0131n son noktas\u0131na kadar gelindi\u011fi iddia edildi.,\u0130\u015f adam\u0131 Ferit \u015eahenk'in sahibi oldu\u011fu Do\u011fu\u015f Yay\u0131n Grubu daha \u00f6nce Katarl\u0131 Grup beIN'le masaya oturmu\u015f ancak bir t\u00fcrl\u00fc anla\u015fmaya var\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131.,"Baz\u0131 haber mecralar\u0131nda yay\u0131nlanan ve halen Do\u011fu\u015f Yay\u0131n Grubu'na ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallar\u0131n\u0131n B\u0130M'e sat\u0131laca\u011f\u0131na dair haberler ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmamaktad\u0131r. ,T\u00fcrkiye perakende sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn lideri B\u0130M'in medya sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6stermek gibi bir plan\u0131 yoktur ve an\u0131Ian TV kanallar\u0131 i\u00e7in Do\u011fu\u015f Yay\u0131n Grubu ile herhangi bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yap\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131r. Kamuoyunun bilgisine sunar\u0131z.",Star Grubu'nun da anla\u015fman\u0131n imzalanmas\u0131 \u00f6ncesi 8 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen t\u00fcm programlar\u0131n\u0131 geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc olmayacak \u015fekilde yay\u0131ndan kald\u0131raca\u011f\u0131 ve bu anla\u015fma gere\u011fi kanallar\u0131n sorunsuz olarak B\u0130M'e teslim edilmesini i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Do\u011fu\u015f Yay\u0131n Grubu kanallar\u0131n\u0131n B\u0130M Marketler Grubu'na sat\u0131lmak \u00fczere oldu\u011fu bu nedenle Star TV'nin 8 Haziran itibariyle t\u00fcm programlar\u0131n\u0131n yay\u0131nlar\u0131n\u0131 durdurma karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.