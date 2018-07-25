Stokçular iş başında! Fiyatı yüzde 76 zamlandı

Susam\u0131n kilogram fiyat\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131l\u0131n temmuz ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 76,4 artarak 12 liraya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n, susaml\u0131 simit \u00fcretimini durma noktas\u0131na getirdi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda ise yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirilen susam\u0131 piyasaya s\u00fcrmeyen stok\u00e7ular\u0131n oldu\u011fu ifade edildi.,Ge\u00e7en y\u0131l temmuzda 6,8 lira olan susam\u0131n kilogram fiyat\u0131, bu y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131nda 12 liraya y\u00fckseldi ve art\u0131\u015f oran\u0131 y\u00fczde 76,4 oldu.,Ankara Pideciler Simit\u00e7iler ve \u00c7\u00f6rek\u00e7iler Esnaf Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Yal\u00e7\u0131n, susam fiyatlar\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re artt\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek, "Susamda dolardaki art\u0131\u015ftan daha y\u00fcksek bir art\u0131\u015f var. Susam \u015fu an 9 lira civar\u0131nda olsa bizim i\u00e7in normaldi ama bu fiyatlar \u00fcreticiyi yoruyor." de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Susam\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirenlerin, \u00fcr\u00fcn\u00fc piyasaya vermedi\u011fini ileri s\u00fcren Yal\u00e7\u0131n, susamdan rant sa\u011flamak isteyenlerin oldu\u011funu ifade etti.,Yal\u00e7\u0131n, piyasaya susam s\u00fcr\u00fclmemesinin fiyatlar\u0131 etkiledi\u011fini iddia ederek, "Susamda stok\u00e7uluk yapanlar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi laz\u0131m. Gelen mallar\u0131 piyasaya s\u00fcrm\u00fcyorlar. 'Buraya da mal gelmiyor.' diyorlar. Susamda yap\u0131lan stok\u00e7uluk \u00fcreticileri ma\u011fdur etti." ifadelerini kulland\u0131.,"\u015eu an 100 gram simit 1,25 liradan sat\u0131l\u0131yor. Biz simide zam yapma taraftar\u0131 de\u011filiz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnaf\u0131m\u0131z ma\u011fdur oluyor, bunun en b\u00fcy\u00fck sebebi de susam. ,Bu \u015fekilde devam ederse \u00fcreticiler Ankara simidi \u00fcretmemeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Susam kullan\u0131lmayan mamuller \u00fcretilmeye ba\u015flanacak. Yani susam\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnlere a\u011f\u0131rl\u0131k verece\u011fiz. Susam\u0131n fiyat\u0131n\u0131n bu kadar artmas\u0131 susaml\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin \u00fcretimini neredeyse durma noktas\u0131na getirdi."