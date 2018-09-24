Su borusunun içinde uzadı, mahalleyi susuz bıraktı

Vatanda\u015flar\u0131n durumu bildirmesi \u00fczerine Mardin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ba\u011fl\u0131 Mardin Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (MARSU) Nusaybin \u015eubesi ekiplerince i\u00e7me suyu hatlar\u0131nda inceleme yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu i\u00e7me suyu borusunun i\u00e7inde yakla\u015f\u0131k 7 metre uzunlu\u011funda dut a\u011fac\u0131 k\u00f6k\u00fc tespit edildi. ,Borunun i\u00e7indeki k\u00f6kleri kesen ekipler, borunun hasar almamas\u0131 i\u00e7in kontroll\u00fc \u015fekilde k\u00f6kleri \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Daha sonra mahalleye yeniden i\u00e7me suyu verildi.,.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Nusaybin'in Aka\u011f\u0131l Mahallesi'nde su kesintisi ya\u015fand\u0131.