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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nda su seviyesinin düşmesi öyle bir şeyi ortaya çıkardı ki.
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