Suç örgütü elebaşı Kadıköy'de yakalandı

\u0130ki ayr\u0131 cinayet olmak \u00fczere bir \u00e7ok su\u00e7tan aranan su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 Volkan R.\u2019nin grubuna y\u00f6nelik 20 Ocak\u2019ta d\u00fczenlenen operasyonda 7 ki\u015fi yakalanm\u0131\u015f, firari durumdaki Ren\u00e7ber\u2019in yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla Bosna Hersek\u2019e ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015fti. ,Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesine ba\u011fl\u0131 ekiplerce uzun s\u00fcre aranan su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 Volkan Ren\u00e7ber, Kad\u0131k\u00f6y\u2019de d\u00fczenlenen operasyonla yakaland\u0131. \r\n,Silahl\u0131 su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 Volkan R., polisin d\u00fczenledi\u011fi operasyonla \u0130stanbul Kad\u0131k\u00f6y\u2019de yakaland\u0131. \r\n,.