Suikastı itiraf etti!

8. Cumhurba\u015fkan\u0131 Turgut \u00d6zal\u2019\u0131n, 1993 y\u0131l\u0131nda \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan tart\u0131\u015fmalar hi\u00e7 bitmedi. ,Adli T\u0131p raporunda naa\u015f\u0131ndan al\u0131nan \u00f6rnekler \u00fczerinde yap\u0131lan incelemede \u00d6zal\u2019\u0131n zehirlendi\u011fine dair kesin bir bulguya rastlan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten Savc\u0131 ve Adli T\u0131p Ba\u015fkan\u0131 daha sonra FET\u00d6\u2019c\u00fc oldu\u011fu i\u00e7in g\u00f6revden al\u0131nd\u0131 ve tutukland\u0131. ,FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019den y\u0131llar sonra Turgut \u00d6zal itiraf\u0131 geldi. ,Ter\u00f6ristba\u015f\u0131, internete d\u00fc\u015fen videosunda \u015fu ifadeleri kulland\u0131: Bana yak\u0131n\u0131nda bulunan birisi anlatt\u0131. Cuma namaz\u0131 k\u0131l\u0131yordu, aya\u011fa kalkamad\u0131., Ve sonra da yan\u0131ndaki askerlikten ayr\u0131lama birisi \u2018Katiyyen o bantta y\u00fcr\u00fcmeden dolay\u0131 de\u011fil, kendisini \u00e7ekemeyenler taraf\u0131ndan zehirlendi\u2019 dedi. ,Daha sonra bana krimilojinin ba\u015f\u0131ndaki doktor geldi. \u2018Zehirlendi \u015feklinde rapor verecektik ama beni g\u00f6revden ald\u0131lar\u2019 dedi.,\u00d6zal suikast\u0131yla ilgili kitab\u0131yla bilinen gazeteci K\u00f6ksal Akp\u0131nar, FET\u00d6 eleba\u015f\u0131n\u0131n s\u00f6zlerini itiraf niteli\u011finde oldu\u011funu belirterek, \u015fu de\u011ferlendirmede bulundu: ,\u201cFET\u00d6, \u00d6zal\u2019\u0131n otopsi raporunun Zirve Davas\u0131ndaki gizli tan\u0131\u011f\u0131n ifadelerine g\u00f6re \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istiyordu. ,Yani Levent Ers\u00f6z ve Semra \u00d6zal\u2019\u0131 \u015f\u00fcpheli yapmak istiyorlard\u0131. Zira Ers\u00f6z, bu su\u00e7lama y\u00fcz\u00fcnden m\u00fcebbetle yarg\u0131land\u0131 ve beraat etti. Dolay\u0131s\u0131yla dosyay\u0131 Zirve ye ve Hur\u015fit Tolon\u2019a kadar ba\u011flayabileceklerdi. Ama bu olmad\u0131. ,O kriminolojinin ba\u015f\u0131ndaki isim nas\u0131l oluyor da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc liderine gidip, T\u00fcrkiye\u2019nin 8. Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00d6zal\u2019\u0131n bedeniyle ilgili yap\u0131lan incelemenin s\u00f6zde ak\u0131betinden bahsediyor. Tezg\u00e2h\u0131 \u00e7ok sistemli bir \u015fekilde kurmu\u015f olmalar\u0131n\u0131n itiraf\u0131d\u0131r bu. Katili \u00f6nceden belirlemi\u015fler yani. Hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulunulmal\u0131\u201d,Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc soru\u015fturma kapsam\u0131nda 2012 y\u0131l\u0131nda \u00d6zal\u2019\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc \u015f\u00fcpheli bulunarak, mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131.