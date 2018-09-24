Sular çekilince adaya yol açıldı!

Amasya\u2019n\u0131n Suluova il\u00e7esinde sulamada kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra g\u00f6\u00e7men ku\u015flar\u0131n yaz d\u00f6neminde konaklad\u0131\u011f\u0131 Yedik\u0131r Baraj G\u00f6l\u00fc'nde sular k\u0131y\u0131dan metrelerce \u00e7ekildi.,600 hektarl\u0131k alan\u0131 kaplayan g\u00f6l\u00fcn ortas\u0131nda bulunan ve sandallarla ula\u015f\u0131labilen adaya k\u0131y\u0131dan ara\u00e7la ya da y\u00fcr\u00fcyerek gidenler kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 duruma \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,Kurakl\u0131ktan kaynaklanan a\u015f\u0131r\u0131 sulama ihtiyac\u0131 dolay\u0131s\u0131yla 24 y\u0131l \u00f6nce benzer bir durumla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Suluova Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatih \u00dc\u00e7ok \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:, O g\u00fcnden bu zamana kurakl\u0131k ve a\u015f\u0131r\u0131 sulamalar nedeniyle g\u00f6l y\u00fczeyinde sular \u00e7ekiliyordu. ,60 milyon metrek\u00fcp kapasiteli g\u00f6l y\u00fczeyinde \u015fu an y\u00fczde 5 oran\u0131nda suyun bulundu\u011funa de\u011finen Ba\u015fkan \u00dc\u00e7ok, baraj\u0131n 1985 y\u0131l\u0131nda kullan\u0131ma ba\u015flamas\u0131yla sular alt\u0131nda kalan eski Amasya-Merzifon ba\u011flant\u0131 yolundan gerideki izlere de i\u015faret etti.,\u00dc\u00e7ok, Afrika'dan Anadolu'ya g\u00f6\u00e7 eden ak pelikanlar\u0131n \u0130lkbahar ve Yaz mevsiminde \u00fcreme d\u00f6nemlerini ge\u00e7irdikleri T\u00fcrkiye\u2019deki iki sulak alandan biri olan baraj g\u00f6l\u00fcn\u00fcn ortas\u0131ndaki adan\u0131n \u2018Pelikan Adas\u0131\u2019 olarak adland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. ,Amasya'daki Yedik\u0131r Baraj G\u00f6l\u00fc'nde sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle birlikte g\u00f6l\u00fcn ortas\u0131ndaki adaya k\u0131y\u0131dan yol a\u00e7\u0131ld\u0131., "1994 y\u0131l\u0131nda da b\u00f6yle bir tablo olu\u015fmu\u015ftu.,\u00dc\u00e7ok, sonbahar ve k\u0131\u015f ya\u011f\u0131\u015flar\u0131yla birlikte g\u00f6l\u00fcn bilinen g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne kavu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,Fakat b\u00f6yle bir manzara yoktu. Bu seneki manzarada tamamen rahatl\u0131kla arabayla ya da yaya vaziyette adan\u0131n dibine kadar yakla\u015fabiliyorsunuz\u201d dedi.