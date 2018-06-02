Şule Çet'in babası sessizliğini bozdu

Ankara\u2019da bir plazan\u0131n 20. kat\u0131ndan d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u015eule \u00c7et\u2019in babas\u0131 konu\u015ftu., \u0130ddiaya g\u00f6re; \u00c7et, \u00c7.A.'n\u0131n ortak oldu\u011fu i\u015fyerinde yar\u0131 zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Di\u011fer ortak, \u00c7et'in i\u015fine son verdi. \u00c7.A. ise "Yeniden i\u015fe d\u00f6nersin, bulu\u015fup, konu\u015fal\u0131m" dedi. Ge\u00e7en 28 May\u0131s'ta \u00c7ankaya'daki plazada bulu\u015ftular. Plazadaki kameralar\u0131 inceleyen polise g\u00f6re; \u00c7et, \u00c7.A. ve yanlar\u0131ndaki iki erkek B.Y. ve T.K. ile birlikte 23.54'te plazaya girdi., Saat 01.30'da B.Y. ile T.K. plazadan ayr\u0131ld\u0131. \u00c7et ise 04.00'te 20'nci kattan d\u00fc\u015ferek \u00f6ld\u00fc. Polis, B.Y. ile T.K.'nin ifadelerine ba\u015fvurdu.\r\n\r\n,O s\u0131rada kendini sark\u0131tm\u0131\u015f 'Kendimi ataca\u011f\u0131m' diyordu. 'Yapma, etme' derken kendini att\u0131. Tutup \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m, o s\u0131rada t\u0131rnaklar\u0131 parmaklar\u0131ma batt\u0131" diye konu\u015ftu. \u0130stanbul'da ya\u015fayan baba \u0130smail \u00c7et ise "Bu intihar de\u011fil, bir cinayet. K\u0131z\u0131m\u0131n katilinin pe\u015fini b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z. Hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yoktu. Okulu ba\u015far\u0131l\u0131yd\u0131. \u0130stedi\u011fi b\u00f6l\u00fcmde okuyordu" dedi. (Sabah),Do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde Ankara'n\u0131n en l\u00fcks plazalardan birinin 20'nci kat\u0131ndan d\u00fc\u015fen Gazi \u00dcniversitesi "Sanat Tasar\u0131m" \u00f6\u011frencisi \u015eule \u00c7et'in (23) \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili s\u0131r perdesi aralan\u0131yor.,\u00c7et'in ev arkada\u015f\u0131 Liliya, kilit nokta oldu. Liliya "Gece 01.48'de arad\u0131. '\u0130\u00e7eriye ge\u00e7iyorum, beni ara ve acil gelmem gerekti\u011fini s\u00f6yle' dedi. 12 dakika sonra 'Buradan \u00e7\u0131kam\u0131yorum, adam bana takm\u0131\u015f. B\u0131rakm\u0131yor, ke\u015fke gelmeseydim' diye mesaj att\u0131" dedi. Olaydan sonra kay\u0131plara kar\u0131\u015fan \u00c7.A. ise ortaya \u00e7\u0131karak polise ifade verdi. \u00c7.A., "Beraber alkol al\u0131yorduk. Bir ara yan\u0131mdan ayr\u0131ld\u0131. Gelmeyince merak edip bakmaya gittim.