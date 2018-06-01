Süleyman Özışık'tan 24 Haziran öncesi çarpıcı analiz

Gazetemizin yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, ''Di\u011fer adaylar da Erdo\u011fan\u2019a \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor!'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 kaleme ald\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131s\u0131nda okuyucular\u0131yla \u00f6nemli bilgiler payla\u015ft\u0131. \u0130\u015fte o yaz\u0131:,\u0130\u015f bulamayanlara maa\u015f da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131, kredi kart\u0131 bor\u00e7lar\u0131n\u0131n silinmesi, askerli\u011fin tatil beldelerinde \u015fezlong \u00fczerinde yap\u0131lmas\u0131, t\u00fcm memur ve emeklilere her y\u0131l iki\u015fer maa\u015f ikramiye da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131, \u00f6\u011frencilere har\u00e7 ad\u0131 alt\u0131nda har\u00e7l\u0131k verilmesi ve daha niceleri...,Haklar\u0131n\u0131 yemeyelim...\r\nMuhalif adaylar zaman zaman ekonomi konular\u0131na girmiyor de\u011fil. Giriyorlar elbet. Giriyorlar ama bu giri\u015f kendilerine bir fayda sa\u011flam\u0131yor. \u0130\u015f kimi zaman \u00f6yle bir duruma geliyor ki vaatler havalarda u\u00e7u\u015fuyor.\r\n,Velhas\u0131l\u0131kelam...\r\nMeydanlardan yay\u0131lan bu korku en \u00e7ok Erdo\u011fan'\u0131n ve AK Parti'nin i\u015fine yar\u0131yor. \r\n,Mesela; Meral Ak\u015fener'in daha d\u00fcn, darbeyi ger\u00e7ekle\u015ftiren askerlere masum, o askerlere m\u00fcdahale eden sivillere katil muamelesi yapmas\u0131.,HDP'nin 'Millet \u0130ttifak\u0131'na d\u0131\u015far\u0131dan verdi\u011fi destek nedeniyle \u00f6d\u00fcllendirilece\u011fini, Selahattin Demirta\u015f'\u0131n hapisten \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131p, \u00fclkeyi y\u00f6netecek kabineye al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor bu se\u00e7men kitlesi...,Bug\u00fcn darbeci askerlere "masum \u00e7ocuklar" muamelesi yapan Meral Ak\u015fener'in, yar\u0131n i\u015fba\u015f\u0131na geldi\u011finde, darbeye m\u00fcdahale edenlere "ter\u00f6rist" muamelesi yapaca\u011f\u0131ndan endi\u015fe ediyor bu kesim...,Avrupal\u0131lar\u0131n dahi, "Yarg\u0131layacak m\u0131s\u0131n\u0131z?" dedi\u011fi Erdo\u011fan'a ve ona oy veren se\u00e7men kitlesine se\u00e7imlerden sonra hangi muamelenin reva g\u00f6r\u00fclece\u011fini merak ediyor. ,G\u00fcnlerdir sokaklarda ve kalabal\u0131k ortamlarda oy verecek se\u00e7men kitlesiyle oturuyor, sohbet ediyorum. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm \u015fu ki se\u00e7menin iki \u00f6nemli g\u00fcndem maddesi var.\r\nBirincisi ekonomi, ikincisi \u00fclkenin ger\u00e7ekten bir beka sorunu olup olmad\u0131\u011f\u0131...\r\n,Meydanlara \u00e7\u0131kan muhalif adaylar\u0131n, "Erdo\u011fan'dan hesap soraca\u011f\u0131m" s\u00f6z\u00fcn\u00fcn nereye, nerelere varaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,Mesela; CHP'nin, HDP baraj\u0131 a\u015fs\u0131n diye, Selahattin Demirta\u015f hapisten \u00e7\u0131ks\u0131n diye sergiledi\u011fi ola\u011fan\u00fcst\u00fc gayret...,Hapisteki ter\u00f6ristlerin ve darbecilerin serbest b\u0131rak\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve yerlerine Erdo\u011fan'la birlikte hareket eden se\u00e7menin girece\u011fi korkusunu ya\u015f\u0131yor.,Bir Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131, Erdo\u011fan'\u0131n diplomas\u0131n\u0131 en \u00f6nemli g\u00fcndem maddesiymi\u015f gibi anlat\u0131yor. Ancak se\u00e7men, bu tart\u0131\u015fmayla zerre-i miskal ilgilenmiyor.\r\nBir ba\u015fka Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131, "Sen falanca tarihte Fetullah G\u00fclen'den icazet ald\u0131ktan sonra partiyi kurdun" diyor. Se\u00e7menin binde biri dahi bu konuya ilgi duymuyor.\r\n,Se\u00e7im start\u0131n\u0131n verildi\u011fi g\u00fcnden bu yana hem sokaklar\u0131 hem de meydanlar\u0131 takip ediyorum. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm \u015fu ki meydanlarda g\u00fcndeme ta\u015f\u0131nan konularla, se\u00e7menin ilgilendi\u011fi konular aras\u0131nda en ufak bir ba\u011flant\u0131 yok.\r\nFarz-\u0131 misal...\r\n,Kabul edin ya da etmeyin, bu meseleler se\u00e7mende \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir endi\u015feye neden oluyor. Bug\u00fcne kadar Erdo\u011fan'la birlikte y\u00fcr\u00fcyen se\u00e7men kitlesi t\u00fcm bu ya\u015fananlar\u0131, "Ne oluyor?" diyerek sorguluyor.,Mesela; Muharrem \u0130nce'nin, bir araya geldi\u011fi Avrupa delegasyonunun, "\u0130\u015fba\u015f\u0131na geldi\u011finde Erdo\u011fan'\u0131 yarg\u0131layacak m\u0131s\u0131n?" diye sormas\u0131 ve \u0130nce'nin bu soruya verdi\u011fi tuhaf cevap...,Ancak bu vaatler konusunda da \u015f\u00f6yle bir s\u0131k\u0131nt\u0131 var. Se\u00e7men, devletin imk\u00e2nlar\u0131n\u0131n sonsuz ve s\u0131n\u0131rs\u0131z olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, verilen vaatlerle, devlet imk\u00e2nlar\u0131n\u0131n ayn\u0131 orant\u0131da olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyor ve biliyor. \r\nYani adaylar\u0131n, "Verdim, verece\u011fim, daha \u00e7ok verece\u011fim, en fazlas\u0131n\u0131 ben verece\u011fim" \u015feklindeki u\u00e7uk ka\u00e7\u0131k vaatleri se\u00e7men nezdinde ra\u011fbet g\u00f6rm\u00fcyor. \r\nHatta inand\u0131r\u0131c\u0131 bulunmuyor!,Bu korku, AK Parti'ye oy verip vermeme konusunda karars\u0131z olan se\u00e7menlerin bir kez daha AK Parti ve Erdo\u011fan etraf\u0131nda kenetlenmesine n