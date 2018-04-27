Süleyman Özışık'tan bomba Abdullah Gül analizi

Gazetemizin yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fesinde Abdullah G\u00fcl ile ilgili dikkat \u00e7eken bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131.,Abdullah G\u00fcl\u2019den berbat final!..\r\n\r\n\u0130\u015fin do\u011frusunu isterseniz, eski Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn durumuna d\u00fc\u015fmek istemezdim. \r\nHen\u00fcz sayg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaybetmeden \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapaca\u011f\u0131 bir kap\u0131 varken, siyasi ihtiras u\u011fruna kendini bu durumlara sokmas\u0131, onun a\u00e7\u0131s\u0131ndan berbat bir final oldu.\r\n,\u00d6yle k\u00f6t\u00fc bir durum ki...\r\nBir d\u00f6nem kendisini istemeyen, kendisi Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131n diye Meclis'i boykot eden CHP'lilerin niyetini anlayamad\u0131 ve onlar\u0131n gaz\u0131na gelip t\u00fcm dava arkada\u015flar\u0131n\u0131 k\u00fcst\u00fcrd\u00fc.\r\nHDP'liler, "E\u011fer aday olursa biz destekleriz" derken tek kelam etmedi.\r\n,Hakk\u0131ndaki dedikodulara set \u00e7ekemedi, ekran kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ip, "Benim ad\u0131m\u0131 bu t\u00fcr k\u0131s\u0131r tart\u0131\u015fmalarla kirletmeyin" demedi. R\u00fczg\u00e2r\u0131n kendisinden yana d\u00f6nmesini bekledi. \r\n,Geldi\u011fimiz noktada...\r\nCHP'liler kazan kald\u0131r\u0131p, "Bizim g\u00fcndemimizde Abdullah G\u00fcl diye biri yok" diyerek onu istemediklerini ilan etti. \u0130yi Parti de onun tek ve ortak aday g\u00f6sterilmesine r\u0131za g\u00f6stermedi. \r\nMHP, onu istemedi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131, AK Parti se\u00e7meninin bir tekinden dahi oy alamayaca\u011f\u0131 zaten ilk g\u00fcnden belliydi. \r\n,\u015eu tabloya bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda se\u00e7menin neredeyse y\u00fczde 90'\u0131 kendisini istemedi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f durumda. Ama o, h\u00e2l\u00e2 Temel Karamollao\u011flu'nun kay\u0131\u011f\u0131ndan inmemek i\u00e7in direniyor. \r\n,HDP'nin y\u00fczde 9'uyla Saadet'in y\u00fczde s\u0131f\u0131r bilmem ka\u00e7\u0131na g\u00fcveniyor herh\u00e2lde!..\r\n,Yani \u00e7\u0131k\u0131p 100 bin imza toplasa ve "Ben bu yar\u0131\u015fta var\u0131m" demi\u015f olsa, inan\u0131n tek kelime etmez, verdi\u011fi karara sayg\u0131 duyard\u0131m. Hatta yar\u0131n bir g\u00fcn bunu yaparsa, kendisini sayg\u0131 i\u00e7inde alk\u0131\u015flar\u0131m.\r\nAncak tek hayali ve tek hedefi, Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 devirmek olanlarla bir olup, bir zamanlar b\u00fct\u00fcn makamlar\u0131 aya\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131na seren eski dava arkada\u015f\u0131na kumpas kurmas\u0131...\r\n,Kusura bak\u0131lmas\u0131n lakin, bu benim midemin kald\u0131raca\u011f\u0131 bir \u015fey de\u011fil...\r\nBir zamanlar kendisini destekleyen, Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in oy veren ve dahi \u015fehir \u015fehir dola\u015f\u0131p kendisine destek toplamaya \u00e7al\u0131\u015fan biri olarak bu durumu hazmedemiyorum. \r\nG\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm manzara beni tiksindiriyor.\r\nSaadet'in, bir d\u00f6nem Merhum Necmettin Erbakan'a hakaret edenlere \u00f6d\u00fcl vermesi, G\u00fcl'\u00fcn \u00f6d\u00fcl vereni ve alan\u0131 alk\u0131\u015flamas\u0131, onlarla omuz omuza durmas\u0131 ve ayn\u0131 safta foto\u011fraf vermesi...\r\n,\u201cKimler kimlerle beraber olmu\u015f\u201d dedirtiyor.\r\nSay\u0131n Abdullah G\u00fcl'\u00fc d\u00fcnya g\u00f6z\u00fcyle g\u00f6rmedim. Hasm\u0131 da h\u0131sm\u0131 da de\u011filim. Ancak ben, vefa duygusuna ve bu duygunun kendisinde olmad\u0131\u011f\u0131na inanan birisiyim.\r\nBu partinin lideri, sizi Cumhurba\u015fkan\u0131 yapt\u0131rabilmek i\u00e7in e-Muht\u0131ra yedi. Bin tane kumpasa, bin tane kanl\u0131 ve kans\u0131z eyleme tek ba\u015f\u0131na g\u00f6\u011f\u00fcs gerdi. \u0130l il, il\u00e7e il\u00e7e, meydan meydan dola\u015ft\u0131 sizin i\u00e7in. \r\nDarbenin e\u015fi\u011finden d\u00f6nd\u00fc bu \u00fclke, siz Cumhurba\u015fkan\u0131 olabilesiniz diye... Bunlar\u0131n hi\u00e7 mi k\u0131ymet-i harbiyesi yoktu yani? \r\nSize ve e\u015finize hakaretler edilirken, cansiparane bir \u015fekilde sizi savunan bu partinin se\u00e7meninin \u00e7ekti\u011fi hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r ac\u0131lar oldu. Onlar\u0131n, HDP'liler ve CHP'liler kadar de\u011feri yok muydu g\u00f6z\u00fcn\u00fczde?\r\nNiyetim incitmek de\u011fil. \r\nSadece, hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frayan milyonlar ad\u0131na, onlar\u0131n hissiyat\u0131na ve isyan\u0131na terc\u00fcmanl\u0131k yapmak ad\u0131na yaz\u0131yorum. \r\nD\u00fcne kadar milyonlarla beraber y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz bu yolu \u00e7ekilmez k\u0131lmak i\u00e7in o kadar \u015fey yapt\u0131n\u0131z ki Say\u0131n Abdullah G\u00fcl...\r\nO kadar k\u0131r\u0131c\u0131 ve incitici \u015feyler yapt\u0131n\u0131z ki yani yazay\u0131m desem sayfalar yetmez. Zor g\u00fcn\u00fcn\u00fczde yan\u0131n\u0131zda olanlar\u0131n, zor g\u00fcnlerinde yan\u0131nda yoktunuz. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z apa\u00e7\u0131k bir sava\u015ftayken, siz bilerek ve isteyerek geride kald\u0131n\u0131z. \r\nYetmedi, sava\u015f nidalar\u0131yla sald\u0131ranlar\u0131n saflar\u0131nda yer ald\u0131n\u0131z. \r\nYaz\u0131k...\r\nGer\u00e7ekten \u00e7ok y