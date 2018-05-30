Süleyman Özışık'tan ''CHP kanatlandırır!'' analizi

CHP kanatland\u0131r\u0131r!\r\n\r\nMuharrem \u0130nce nice zamand\u0131r miting meydanlar\u0131nda "Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi\u011fimde sizi u\u00e7uraca\u011f\u0131m" deyip duruyordu. Nas\u0131l u\u00e7uraca\u011f\u0131na dair ilk \u00f6rne\u011fi \u00f6nceki g\u00fcn izledik!\r\n,Gazetemizin yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, ''CHP kanatland\u0131r\u0131r!'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131nda 24 Haziran \u00f6ncesi \u00e7arp\u0131c\u0131 ifadeleri detaylar\u0131 okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce nice zamand\u0131r miting meydanlar\u0131nda "Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi\u011fimde sizi u\u00e7uraca\u011f\u0131m" deyip duruyordu. Nas\u0131l u\u00e7uraca\u011f\u0131na dair ilk \u00f6rne\u011fi \u00f6nceki g\u00fcn izledik!\r\n,Adam\u0131n g\u00fcnlerdir, "K\u00f6pr\u00fclere, havaalanlar\u0131na, yerli otomobile, h\u0131zl\u0131 trene gerek yok. Gelir gelmez o projeleri iptal edece\u011fim" demesinin hikmeti buymu\u015f me\u011fer! U\u00e7uracak, f\u0131rlatacak hepimizi karde\u015fim. \u201cH\u0131zl\u0131 trene, u\u00e7a\u011fa, otomobile ne gerek yok, o i\u015f bende\u201d diyor!\r\n,Kendisiyle foto\u011fraf \u00e7ektirmek i\u00e7in sahneye \u00e7\u0131kan CHP'li se\u00e7menden bahsediyorum. Foto\u011fraf \u00e7ekimine kadar her \u015fey normal, \u00e7ekim bittikten sonra adam p\u0131rr, u\u00e7u\u015fa ge\u00e7iyor!\r\nAnla\u015f\u0131lan korumalar, Muharrem \u0130nce'nin "Ate\u015fleyin bakal\u0131m" s\u00f6z\u00fcn\u00fc \u00e7ok yanl\u0131\u015f anlam\u0131\u015f. \r\n\u0130ki g\u00fcnd\u00fcr izleyip duruyorum. \r\nO nas\u0131l u\u00e7urmad\u0131r, nas\u0131l f\u0131rlatmad\u0131r \u00f6yle?\r\n,Reklamc\u0131lar bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u00fczerinden CHP'ye \u00e7ok g\u00fczel bir se\u00e7im reklam\u0131 yapabilir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \r\n"CHP adam\u0131 kanatland\u0131r\u0131r..."\r\nYahu hakikaten o nas\u0131l f\u0131rlatmad\u0131r birader. Sanki kamyona karpuz f\u0131rlat\u0131yor! \r\nYaln\u0131z ben adam\u0131n f\u0131rlat\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 be\u011fendim be\u011fenmesine ama gitti\u011fi mesafe \u00e7ok k\u0131saym\u0131\u015f gibi geldi bana. Bence bir sonraki f\u0131rlatmada manc\u0131n\u0131k denenmesi daha faydal\u0131 olur!\r\n\u0130\u015fin \u015fakas\u0131 bir yana...\r\n\u0130zledi\u011fimiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, se\u00e7im \u00f6ncesi ve se\u00e7im sonras\u0131 neler ya\u015fayaca\u011f\u0131m\u0131za dair k\u0131sa \u00f6zet gibi olmu\u015f. Siz o foto\u011fraf \u00e7ekimini, verece\u011finiz oy gibi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Oyu verdikten sonra art\u0131k nereye f\u0131rlat\u0131l\u0131rs\u0131n\u0131z, var\u0131n siz hesap edin. \r\nVe \u015fu noktaya da \u00f6zellikle dikkat edin.\r\n,Bu adam, "Ben halktan korkmuyorum ki y\u00fczlerce korumayla gezeyim. Ben bisikletle i\u015fe gidip gelece\u011fim ve koruma ordusuyla dola\u015fmayaca\u011f\u0131m" diyordu de\u011fil mi?\r\nDaha Cumhurba\u015fkan\u0131 olmadan ka\u00e7 korumayla gezdi\u011fini ve o korumalar\u0131n vatanda\u015fa daha \u015fimdiden nas\u0131l davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyor musunuz?\r\nBak\u0131n!\r\n"Tilkinin k\u0131rk hik\u00e2yesi vard\u0131r, k\u0131rk\u0131 da tavuk \u00fczerinedir" diye \u00e7ok sevdi\u011fim bir s\u00f6z var. \r\nOlana bitene dikkatli bak\u0131n.\r\n,Kendine "Millet \u0130ttifak\u0131" ad\u0131n\u0131 koyan bu yap\u0131n\u0131n, milletten yana g\u00fczel bir hik\u00e2yesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6receksiniz. 40 hik\u00e2yeleri var, 40'\u0131 da Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan kurtulmak ve Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 yarg\u0131lamak \u00fczerine...\r\n,Bunun d\u0131\u015f\u0131nda bir d\u00fc\u015f\u00fcnceleri yok!\r\nAbd\u00fclhamid'i devirenlere "\u015eimdi ne yapacaks\u0131n\u0131z?" diye sormu\u015flar. Devrin hainleri, "Vallahi biz b\u00fct\u00fcn plan\u0131m\u0131z\u0131 Abd\u00fclhamid'i devirmek \u00fczerine yapt\u0131k, sonras\u0131n\u0131 hi\u00e7 hesaplamad\u0131k" diye cevap vermi\u015f. \r\nO hesaps\u0131zl\u0131\u011f\u0131n bizi ne h\u00e2llere getirdi\u011fini hepimiz ya\u015fayarak \u00f6\u011frendik.\r\n,Bir ba\u015fka noktaya dikkatinizi \u00e7ekmek istiyorum. \r\nBirka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr CHP'li belediyelerin y\u00f6netiminde olan Edirne'den ve \u0130stanbul'un Avc\u0131lar il\u00e7esinden gelen haberleri izliyorsunuz de\u011fil mi?\r\n,Belediye, temizlik i\u015f\u00e7ilerinin maa\u015flar\u0131n\u0131 \u00f6deyemedi\u011fi i\u00e7in \u00e7\u00f6p da\u011flar\u0131 olu\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015f. Y\u00f6re halk\u0131, t\u0131pk\u0131 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde oldu\u011fu gibi, \u00e7\u00f6p da\u011flar\u0131n\u0131n aras\u0131nda maske takarak dola\u015f\u0131yor. \r\n,Google'dan bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyebilirsiniz.\r\nYahu elindeki iki belediyedeki \u00e7\u00f6pleri temizlemeye aciz olanlar\u0131n, bu \u00fclkenin sorunlar\u0131yla ba\u015fa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131na, sizi u\u00e7uraca\u011f\u0131na, size harika bir gelecek verece\u011fine ger\u00e7ekten inan\u0131yor musunuz?\r\n,Afrikal\u0131lar\u0131n, "Sadece aptallar suyun derinli\u011fini iki aya\u011f\u0131yla kontrol eder" diye g\u00fczel bir s\u00f6z\u00fc var. \r\n,Bu s\u00f6z\u00fc