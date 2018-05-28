Süleyman Özışık'tan dikkat çeken analiz

Gazetemizin yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, ''\u0130\u00e7imizde olup yan\u0131m\u0131zda olmayanlar!'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 dikkat \u00e7eken bir analiz kaleme ald\u0131.,AK Parti'nin icraatlar\u0131ndan \u015fik\u00e2yet eden, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki se\u00e7imde AK Parti'ye oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini s\u00f6yleyen bir grup arkada\u015f\u0131n davetine kat\u0131ld\u0131m.\r\n,Hepsi uzun zamand\u0131r AK Parti'yi desteklemi\u015f, \u00f6l\u00fcm\u00fcne Erdo\u011fan'\u0131n yan\u0131nda yer alm\u0131\u015f isimler. Bundan b\u00f6yle Erdo\u011fan'la yol y\u00fcr\u00fcmeye devam edeceklerini, ancak AK Parti konusunda kafalar\u0131n\u0131n kar\u0131\u015f\u0131k oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyorlar.\r\n,Oturduk, iftardan sahura kadar konu\u015ftuk.\r\n"Nedir sizi AK Parti'den uzakla\u015ft\u0131ran? En \u00e7ok rahats\u0131z oldu\u011funuz icraatlar nelerdi?" diye sordum. Tek tek anlatmaya ba\u015flad\u0131lar. \r\nMill\u00ee G\u00f6r\u00fc\u015f gelene\u011finden gelen bir arkada\u015f, "Erbakan Hocam\u0131z d\u00f6neminde bu dava i\u00e7in cebinden para harcayanlar vard\u0131. \u015eimdi bu davay\u0131 para i\u00e7in harcayan isimler var" dedi. \r\nHaks\u0131z de\u011fil\u2026\r\nHaktan g\u00f6r\u00fcnerek AK Parti saflar\u0131na kat\u0131lan, ama makam, ama para, ama \u015fan ve \u015f\u00f6hret u\u011fruna hakk\u0131 unutan isimler geldi ge\u00e7ti AK Parti\u2019den\u2026\r\nKli\u015fe tabirle; m\u00fccahit davas\u0131n\u0131, m\u00fcteahhit davas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren, a\u011fz\u0131ndan Allah\u2019\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmeyen lakin zaman i\u00e7inde Allah\u2019\u0131 unutan isimlerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k geride kalan y\u0131llar i\u00e7inde\u2026\r\nAllah var!\r\nErdo\u011fan bu t\u00fcr isimleri zaman i\u00e7inde partiden d\u0131\u015flad\u0131 ve bir daha y\u00fcz\u00fcne dahi bakmad\u0131. Ama durumdan haberdar oluncaya kadar bu isimler partiye verecekleri zarar\u0131 vermi\u015f oldu. \r\nBir ba\u015fka arkada\u015f FET\u00d6 meselesinden dert yand\u0131\u2026\r\n\u201cSiz aylarca yazd\u0131n\u0131z. \u2018FET\u00d6 ile m\u00fccadele AK Parti aleyhine d\u00f6n\u00fcyor\u2019 dediniz. Erdo\u011fan ve AK Partili isimlerin FET\u00d6\u2019c\u00fc diye yaftalanarak i\u015finden edildi\u011fini, kimilerinin hakk\u0131nda bir delil olmamas\u0131na ra\u011fmen hapse girdi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Kimse bunlara sahip \u00e7\u0131kmad\u0131. Adalet terazisi \u015fa\u015ft\u0131\u201d dedi.\r\nBu da do\u011fru\u2026\r\nFET\u00d6\u2019den \u00f6\u011frendi\u011fi ihanet oyunlar\u0131n\u0131, masum insanlar\u0131n \u00fczerinde prova eden isimler geldi ge\u00e7ti bu partiden. Nice su\u00e7suz g\u00fcnahs\u0131z insan i\u015finden edildi. \u0130\u015finden edilmesi yetmiyormu\u015f gibi hapislere at\u0131ld\u0131.\r\nH\u00e2l\u00e2 hapiste olanlar var.\r\n,G\u00fcc\u00fcm yetti\u011fince, dilim d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnce yazmaya, \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m ekranlarda anlatmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Ama bu s\u0131rada tuhaf \u015feyler oldu. Kim oldu\u011funu bilmedi\u011fim ancak Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a ve AK Parti\u2019ye bilerek, isteyerek zarar verdi\u011fine emin oldu\u011fum birileri, \u201cBu adam\u0131 ekrana \u00e7\u0131karmay\u0131n\u201d diye talimatlar g\u00f6nderdi televizyon kanallar\u0131na\u2026\r\n,Galiba biraz da bu y\u00fczden g\u00f6zden uzak, g\u00f6n\u00fclden \u0131rak olanlar\u0131n masas\u0131nda oturuyorum y\u0131llard\u0131r.\r\nAma hep s\u00f6yledi\u011fim gibi\u2026\r\n,Bizim i\u015fimiz onu, bunu, \u015funu memnun etmek i\u00e7in de\u011fil. Yapmam\u0131z gereken \u015fey, Allah\u2019\u0131 memnun etmek. Yaz\u0131yoruz, yazmaya devam edece\u011fiz elbet.\r\nBir ba\u015fka karde\u015fim, h\u0131rs\u0131zl\u0131ktan, yolsuzluktan bahsetti.\r\n,\u201cSiyasete girdi\u011finde bir dairesi olan belediye ba\u015fkan\u0131, 5 y\u0131l sonra \u015fehrin g\u00f6be\u011fine plaza dikiyor. Kimse bunlara paray\u0131 nereden kazand\u0131klar\u0131n\u0131 sormuyor mu?\u201d sorusunu y\u00f6neltti.\r\n,Uzatmaya gerek yok, zaten anlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z kadar\u0131yla \u015fik\u00e2yetler ziyadesiyle \u00e7ok.\r\nKendilerini uzun uzun dinledikten sonra, meselenin bence en \u00f6nemli noktas\u0131na geldik.\r\n,\u201cB\u00fct\u00fcn bu s\u0131k\u0131nt\u0131lardan dolay\u0131 AK Parti\u2019ye oy vermezseniz sizi kimse su\u00e7lamaz. Ancak \u015fu soruya cevap vermenizi rica ediyorum. AK Parti d\u0131\u015f\u0131nda oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz di\u011fer parti ya da aday i\u015fba\u015f\u0131na geldi\u011finde bu sorunlar\u0131 k\u00f6k\u00fcnden halledebilecek mi?\u201d ,Mesela, gelirse bu i\u015fleri kesinlikle \u00e7\u00f6zer dedi\u011finiz bir adam veyahut parti var m\u0131?\u201d diye sordum.\r\nCHP veya Muharrem \u0130nce\u2019ye inan\u0131yor musunuz?\r\nYok!\r\n,\u0130yi Parti veya Meral Ak\u015fener\u2019e?\r\nYok!\r\nSaadet?\r\nAsla!\r\nHepsinin bir araya gelip olu\u015fturdu\u011fu millet ittifak\u0131 \u00e7\u00f6zer mi?\r\nHay\u0131r!\r\n,\u201cPeki \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6neriniz ne?\u201d diye sordum, \u201cSand\u0131\u011fa gitmemek ya da bo\u015f oy atmak\u201d dediler. \u201cAma bunu yaparak di\u011fer partile