Süleyman Özışık'tan dikkat çeken yazı!

Gazetemizin yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, ''Bunlar\u0131 unuttun mu can karde\u015f?'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 kaleme ald\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131s\u0131nda ''AK Parti'ye oy vermem, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a oy veririm'' alg\u0131 operasyonuna kar\u015f\u0131 \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131. ,''Demek bu se\u00e7imlerde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a oy verecek, tepkini ortaya koymak i\u00e7in AK Parti'ye vermeyeceksin.'' sat\u0131rlar\u0131yla kaleme ald\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131s\u0131nda tarihten \u00f6nemli noktalara de\u011finen \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, okuyucular\u0131na \u00f6nemli detaylar\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.,Demek bu se\u00e7imlerde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a oy verecek, tepkini ortaya koymak i\u00e7in AK Parti'ye vermeyeceksin. \r\nNiye can karde\u015f?\r\nAnlat i\u00e7indekileri de biraz dertle\u015felim...\r\n,Belli ki AK Parti'nin milletvekilli\u011fine aday g\u00f6sterdi\u011fi isimleri be\u011fenmiyor ve istemiyorsun. Dahas\u0131, \u015fu an g\u00f6rev ba\u015f\u0131nda olan belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n hizmetinden memnun de\u011filsin. \r\n,Yolsuzluk, h\u0131rs\u0131zl\u0131k ve adam kay\u0131rma da var. Sen de bunlara tepki olsun diye g\u00f6t\u00fcr\u00fcp oyunu ba\u015fka bir partiye vereceksin. \r\n\u00c7ok g\u00fczel, tamam!..\r\n,Peki o zaman, ba\u015flayay\u0131m anlatmaya\u2026\r\nDiyelim ki AK Parti'ye oy vermedin de gittin, Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n bir di\u011fer orta\u011f\u0131 MHP'ye oy verdin. Bunun sana ve \u00fclkeye getirebilece\u011fi riskleri hesaplad\u0131n m\u0131?\r\nMesela yar\u0131n MHP ile AK Parti'nin se\u00e7im ortakl\u0131\u011f\u0131 sona erdi\u011finde ne olaca\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcn m\u00fc? \r\nOlacaklar\u0131 sana s\u00f6yleyeyim.\r\n,O \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yledi\u011fin ve destekledi\u011fin Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 tam da muhalefetin istedi\u011fi duruma sokacak, kolsuz kanats\u0131z ve \u00e7aresiz b\u0131rakacaks\u0131n. \r\n,Mesela, Mill\u00ee G\u00f6r\u00fc\u015f g\u00f6mle\u011fi giydi\u011fini iddia eden Saadet Partisi'ne bir bak!\r\nYa da sen bakma, ben sana anlatay\u0131m.\r\n"Ben hi\u00e7bir \u015feyden tiksinmedim, \u015fehitler \u00f6lmez vatan b\u00f6l\u00fcnmez s\u00f6z\u00fcnden tiksindi\u011fim kadar" diyen, "O ezanlar ki \u015fehadetleri dinin temeli; ama benim yurdumun \u00fcst\u00fcnde ebedi inlememeli" diyen bir din ve millet d\u00fc\u015fman\u0131n\u0131 destekliyor. \r\n\r\n,"\u0130nand\u0131\u011f\u0131n\u0131z Allah topunuzun belas\u0131n\u0131 versin" diyen, T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "seri katil" diye hakaret eden, 7 dakikada bir domuzun 1\/4'\u00fcn\u00fc mideye indiren Canan Kaftanc\u0131o\u011flu isimli kad\u0131na sahip \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Kendisine "Milliyet\u00e7i" diyen \u0130yi Parti, 15 Temmuz darbe giri\u015fiminde yer ald\u0131\u011f\u0131 resmen ortaya \u00e7\u0131kan FET\u00d6'c\u00fc isimlere kol kanat geriyor. Rahmetli Muhsin Yaz\u0131c\u0131o\u011flu'nun katledilmesinde parma\u011f\u0131 olan isimleri listesine koyuyor. \r\n,CHP bir koluna PKK'y\u0131, di\u011fer koluna FET\u00d6'y\u00fc takm\u0131\u015f, arkas\u0131na da DHKP-C'yi alm\u0131\u015f y\u00fcr\u00fcyor. \r\nYPG'li ter\u00f6ristlerin cenazelerinde g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6ken ter\u00f6rist sevicileri aday listelerinin ilk sar\u0131lar\u0131na yaz\u0131yor. "15 Temmuz kontroll\u00fc darbeydi, tiyatroydu" diyen herkesi ama herkesi kadrolar\u0131na kat\u0131yor. Ter\u00f6rist demeden, katil demeden, inan\u00e7 ve millet d\u00fc\u015fman\u0131 demeden hepsine sahip \u00e7\u0131k\u0131yor. \r\nYasin B\u00f6r\u00fc'n\u00fcn katili Selahattin Demirta\u015f'a g\u00f6sterdikleri \u015fu ilgiye, \u015fu sevgiye bir bak! Hapisten \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in, \u00fclkeye Cumhurba\u015fkan\u0131 olabilmesi i\u00e7in hepsi ama hepsi topyek\u00fbn m\u00fccadele ediyor. \r\n\u00d6yle bir kenetlenmi\u015fler ki bir teki bile, bir tek adam\u0131n\u0131 harcam\u0131yor, harcatm\u0131yor.\r\n,Onlar bunu yaparken sen de nefsine yenik d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, "Ben bu adam\u0131 sevmiyorum, onun i\u00e7in AK Parti'ye oy vermeyece\u011fim" diyorsun \u00f6yle mi? \r\nSenin oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fin hangi adam\u0131n yukar\u0131da sayd\u0131\u011f\u0131m ter\u00f6ristlerden, katillerden, din ve inan\u00e7 d\u00fc\u015fmanlar\u0131ndan daha k\u00f6t\u00fc bana s\u00f6yler misin can karde\u015f?\r\n24 Haziran'da yapmak istedi\u011fini bundan 3 y\u0131l \u00f6nce 7 Haziran'da da yapm\u0131\u015ft\u0131n. Sevmedi\u011fin AK Partili adaylara oy vermemek i\u00e7in kar\u015f\u0131 tarafa oy vermi\u015ftin hani...\r\nO g\u00fcnleri unuttun mu?\r\n,Neredeyse HDP'yi bu \u00fclkeyi y\u00f6netecek konuma getirecektin. Neredeyse S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder'i \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131