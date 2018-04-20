Süleyman Özışık'tan dikkat çeken yazı

T\u00fcrkiye gazetesi yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda erken se\u00e7im karar\u0131 ve ya\u015fanan geli\u015fmeleri okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131.,''Neden erken se\u00e7im?..'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131nda ''Herkesin \u00f6nce \u015funu \u00e7ok iyi bilmesi gerekiyor. Erken se\u00e7im karar\u0131 yok yere, durduk yere al\u0131nmad\u0131.'' diyen S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, \u00f6nemli detaylar\u0131 ele ald\u0131.\r\n\r\n,<p>S\u00f6zlerine, ''\u00d6nemli konularda susup, eften p\u00fcften meseleler \u00fczerine konu\u015fmay\u0131 seven eski Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.'' diyerek ba\u015flayan \u00d6z\u0131\u015f\u0131k'\u0131n yaz\u0131s\u0131n\u0131n devam\u0131 i\u00e7in<a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/yazarlar\/suleyman-ozisik\/601828.aspx" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:18px"><strong> t\u0131klay\u0131n...<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n,S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k'\u0131n yaz\u0131s\u0131nda yer alan ilgili k\u0131s\u0131mlar:,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu bu kez sahne ald\u0131, "E\u011fer siz bask\u0131y\u0131 artt\u0131r\u0131rsan\u0131z hi\u00e7 teredd\u00fcd\u00fcn\u00fcz olmas\u0131n, bir kalk\u0131\u015fma meydana gelir m\u00fcsebbibi de siz olursunuz" s\u00f6zleriyle h\u00fck\u00fbmeti tehdit etti. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olan ki\u015fi, milletvekilli\u011fi i\u00e7in aday olamayacak. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koyar da kaybederse, elindeki milletvekilli\u011finden de olacak. Aday olmaz da kaybederse, yine gidecek. \r\n