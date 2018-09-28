Sultangazi'de huzurevinde yangın

Sultangazi'de bir binada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n\u0131n huzurevinde \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilirken, olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi y\u00f6nlendirildi. \u0130\u00e7eride mahsur kalanlar\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu belirtildi.\r\n,Sultangazi'de huzurevinde \u00e7\u0131kan yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, 75. Y\u0131l Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Yang\u0131n nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzur evinde kalan vatanda\u015flar tahliye edildi. D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131lan huzurevi sakinlerine sa\u011fl\u0131k ekipleri ambulanslarda m\u00fcdahale etti. \r\n\r\n,\u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,\u0130tfaiye ekipleri taraf\u0131ndan \u015fu anda bina kontrol edilerek i\u00e7eride mahsur kalan olup olmad\u0131\u011f\u0131na dair \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n her ihtimale kar\u015f\u0131 devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n