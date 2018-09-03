Sünnet düğününde 99 kişi zehirlendi

\u00c7ok say\u0131da davetli de kat\u0131larak tavuk suyu \u00e7orba, k\u00f6fte, pilav, salata ve pudingten olu\u015fan men\u00fcden yedi. ,Adalet Mahallesi'ndeki bir imam hatim ortaokulu bah\u00e7esinde d\u00fcn M.G.'nin s\u00fcnnet olan o\u011flu i\u00e7in mevlit okutulup, yemek ikram edildi. ,Rahats\u0131zlanan vatanda\u015flardan Fatih Merto\u011flu, davetli oldu\u011fu i\u00e7in mevlide kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, yemek yedi\u011fini, bug\u00fcn ise rahats\u0131zlan\u0131nca hastaneye ba\u015fvurdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Davetlilerden 99'u bug\u00fcn mide bulant\u0131s\u0131, ba\u015f d\u00f6nmesi, ishal, y\u00fcksek ate\u015f ve kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fikayetiyle kentteki \u00f6zel ve devlet hastanelerine ba\u015fvurdu., Zehirlenme belirtileri g\u00f6steren vatanda\u015flara hastanelerde serum tedavisi uyguland\u0131.\r\n,Denizli Valili\u011finden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcn s\u00fcnnet t\u00f6reninde verilen yemekten yedikten sonra bug\u00fcn zehirlenme \u015f\u00fcphesiyle 99 ki\u015finin hastanelere ba\u015fvurdu\u011fu, 34 ki\u015finin tedavilerinin ard\u0131ndan taburcu edildi\u011fini, 65 ki\u015finin ise tedavilerinin devam etti\u011fi bildirildi., Ayr\u0131ca s\u00fcnnet t\u00f6reninde verilen yemekten incelenmek \u00fczere \u00f6rnekler al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 da belirtildi.