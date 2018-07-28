Süper Lig'de Aboubakar bombası!

Be\u015fikta\u015f'\u0131n eski y\u0131ld\u0131zlar\u0131, siyah-beyazl\u0131 formayla ge\u00e7irdi\u011fi g\u00fcnleri bir t\u00fcrl\u00fc unutam\u0131yor. \r\n,S\u00fcper Lig'de Aboubakar bombas\u0131 patl\u0131yor!,Kartal'\u0131n eski golc\u00fclerinden Vincent Aboubakar da tekrar Be\u015fikta\u015f'a d\u00f6nmek i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc fedakarl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131yor. ,Kartal'\u0131n transfer listesinin ilk s\u0131ras\u0131nda yer alan 26 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, kendisi i\u00e7in 50 milyon Avro bonservis bedeli belirleyen Porto y\u00f6netiminden gitmek i\u00e7in izin istedi.\r\n, Di\u011fer yandan Be\u015fikta\u015f'ta Umut Nay\u0131r transferinin ard\u0131ndan ileri u\u00e7taki oyuncu say\u0131s\u0131 6'ya y\u00fckselse de Teknik Direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f'in tak\u0131ma s\u0131n\u0131f atlatacak bir golc\u00fc istedi\u011fi biliniyor. \r\n,Bu do\u011frultuda Alvaro Negredo ve Vagner Love'\u0131n sat\u0131lmas\u0131 beklenirken, G\u00fcne\u015f'in Aboubakar'\u0131n gelmesi durumunda Larin'in de kiralanmas\u0131na izin verece\u011fi belirtiliyor.\r\n,Vida ve Quaresma'n\u0131n sat\u0131lmas\u0131yla kasaya ciddi bir gelir koymaya haz\u0131rlanan Kartal'\u0131n transfer sezonunun sonunda Aboubakar i\u00e7in yeniden devreye girmesi ve oyuncuyu zorunlu sat\u0131n alma opsiyonuyla kiralamas\u0131 planlan\u0131yor.,.