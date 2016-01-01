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Süper Lig'de ayrılması beklenen futbolcular
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DUSKO TOSIC
Hem sezon başında hem devre arasında Beşiktaş'ın en gözde oyuncuları arasında bulunan Dusko Tosic için 5 Milyon Euro'luk rakamların üzerine çıkılması durumunda Fikret Orman'ın onay vereceği iddia ediliyor.
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