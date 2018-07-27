Süper Lig'de bomba patlıyor! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a...

Y\u0131llard\u0131r Be\u015fikta\u015f orta sahas\u0131n\u0131n de\u011fi\u015filmez ismi olan Atiba Hutchinson, siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netimden yeni s\u00f6zle\u015fme talep etti.\r\n\r\n,Transfer konular\u0131yla ilgilenen Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman, 35 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuya ya\u015f\u0131ndan dolay\u0131 1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme \u00f6nerdi. ,Kanadal\u0131 futbolcu ise 2 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme istiyor. \r\n\r\n,\u0130ki taraf\u0131n aras\u0131nda anla\u015fma sa\u011flanmazsa Atiba, Trabzonspor'a y\u00f6nelecek.,Atiba ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde menajer arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile Trabzonspor'a \u00f6nerildi. \r\n\r\n,Bunun \u00fczerine teknik direkt\u00f6r \u00dcnal Karaman, deneyimli oyuncu i\u00e7in olumlu y\u00f6nde talimat verdi.,35 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun maliyetini ara\u015ft\u0131ran Ba\u015fkan Ahmet A\u011fao\u011flu ve kurmaylar\u0131 ise \u015fartlar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir \u00f6l\u00e7\u00fcde uyu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi.\r\n\r\n,Kanadal\u0131 futbolcu da Trabzonspor'un ilgisine s\u0131cak bak\u0131yor. 2 y\u0131ll\u0131k kontrat isteyen futbolcuya bordo-mavili tak\u0131m 1+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme sunacak.,S\u00fcper Lig'de bomba patl\u0131yor! Be\u015fikta\u015f'tan Trabzonspor'a...