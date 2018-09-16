Süper Lig'de flaş ayrılık!

S\u00fcper Lig`de fla\u015f ayr\u0131l\u0131k. Yollar ayr\u0131ld\u0131... ,Spor Toto S\u00fcper Lig`in ilk 5 haftas\u0131nda galibiyet alamayan Akhisarspor, Bo\u015fnak teknik adam Safet Susic ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 ald\u0131. ,Akhisarspor y\u00f6netimi konu hakk\u0131nda resmi a\u00e7\u0131klamay\u0131 yar\u0131n noterden yap\u0131lacak fesih s\u00f6zle\u015fmesi sonras\u0131 duyurmay\u0131 planlarken di\u011fer taraftan yeni Teknik Direkt\u00f6r aray\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,Akhisarspor, Teknik Direkt\u00f6r Safet Susic ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 5 lig ma\u00e7\u0131nda 2 beraberlik ve 3 ma\u011flubiyetle 2 puan toplad\u0131 ve ligin dibinde yer ald\u0131. ,Son olarak d\u00fcn Afyon`da oynanan MKE Ankaraag\u00fcc\u00fc ma\u00e7\u0131 ma\u011flubiyeti sonras\u0131 Afyon`da acil bir toplant\u0131 yapan Akhisarspor y\u00f6netimi, Bo\u015fnak teknik adam ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.