Süper Lig'de flaş ayrılık...

S\u00fcper Lig`de fla\u015f geli\u015fme! ,Yollar ayr\u0131ld\u0131. ,B.B. Erzurumspor`da S\u0131rp futbolcu Jasmin Trtovac ile kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak yollar ayr\u0131ld\u0131. ,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Erzurumspor`dan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Jasmin Trtovac ile yollar\u0131m\u0131z\u0131 ay\u0131rm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. ,Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze yapm\u0131\u015f oldu\u011fu hizmetlerden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr eder, futbol hayat\u0131nda ba\u015far\u0131lar dileriz" denildi.