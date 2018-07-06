Süper Lig'de flaş transfer!

S\u00fcper Lig'de fla\u015f transfer!,G\u00f6ztepe, son olarak Aytemiz Alanyaspor formas\u0131 giyen Berkan Emir\u2019le s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.,Spor Toto S\u00fcper Lig ekiplerinden G\u00f6ztepe, son olarak Alanyaspor formas\u0131 giyen Berkan Emir ile 1+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131. ,S\u0131ras\u0131yla Bursa Nil\u00fcferspor, G\u00fcm\u00fc\u015fhanespor, Kahramanmara\u015fspor, Kar\u015f\u0131yaka, Bal\u0131kesirspor, Kayserispor ve son olarak Alanyaspor formas\u0131 giyen Berkan'\u0131n kariyerinde 68 S\u00fcper Lig kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 tecr\u00fcbesi bulunuyor. ,Berkan\u2019\u0131n yar\u0131n Erzurum kamp\u0131na dahil olaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,.