Süper Lig'de Nuri Şahin bombası!

Nuri \u015eahin'in T\u00fcrk ekibine \u00f6nerildi\u011fi iddialar\u0131 g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e dozaj\u0131n\u0131 artt\u0131r\u0131yor...,Nuri \u015eahin'in Fenerbah\u00e7e'ye \u00f6nerildi\u011fi haberleri g\u00fcndemdeki yerini koruyor.,Son g\u00fcnlerde transferde \u00f6nemli ad\u0131mlar atan Fenerbah\u00e7e i\u00e7in g\u00fcndeme gelen son isim Nuri \u015eahin oldu., Sar\u0131 lacivertlilier Meksikal\u0131 defans oyuncusu Diego Reyes'i de T\u00fcrkiye'ye getiriyor.,Spor Toto S\u00fcper Lig'de transfer d\u00f6neminin son viraj\u0131na girildi...,30 A\u011fustos'ta sona erecek olan transfer d\u00f6nemi \u00f6ncesi bomba bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131!,Fenerbah\u00e7e'de Josef de Souza'n\u0131n tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 ile bo\u015falan orta saha pozisyonu i\u00e7in taraftar\u0131 heyecanland\u0131racak bir iddia geldi.,Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Nuri \u015eahin'in sar\u0131 lacivertlilere \u00f6nerildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Kadrosunda 10 orta saha oyuncusu oldu\u011fu i\u00e7in Nuri'yi elden \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen alman ekibi, milli futbolcumuza istersen tak\u0131mdan ayr\u0131labilirsin mesaj\u0131 verdi.,Sar\u0131 siyahl\u0131 ekibin kiral\u0131k yerine bonservisi ile g\u00f6ndermek istedi\u011fi ve menajerler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile Fenerbah\u00e7e'ye \u00f6nerildi\u011fi iddia edildi. ,Nuri \u015eahin ile ilgili son karar\u0131 ise sar\u0131 lacivertlilerin teknik patronu Phillip Cocu verecek.,.