Süper Lig'de şok ayrılık!

S\u00fcper Lig'de teknik direkt\u00f6r k\u0131y\u0131m\u0131 erken ba\u015flad\u0131...,\u0130lk haftalarda ald\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131z sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan ilk olarak \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez'in \u00c7aykur Rize'deki g\u00f6revine son verilmi\u015fti...,Bu sefer haber ge\u00e7en senenin fla\u015f tak\u0131m\u0131ndan geldi...,T\u00fcrkiye Kupas\u0131ve S\u00fcper Kupa'y\u0131 m\u00fczesine g\u00f6t\u00fcren Akhisarspor teknik direkt\u00f6r\u00fc ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131...,Akhisarspor Kul\u00fcb\u00fc Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Evren Acar, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, teknik direkt\u00f6r Safet Susic'le yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, kendisine bug\u00fcne kadar verdi\u011fi hizmetlerden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti.,Yeni teknik direkt\u00f6r i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 bildiren Acar, bu ak\u015fam ger\u00e7ekle\u015fecek y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131nda bir de\u011ferlendirme yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Acar, tercihlerinin yerli teknik direkt\u00f6rden yana oldu\u011funu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesinde yeni bir isimle anla\u015fmak istediklerini s\u00f6zlerine ekledi.