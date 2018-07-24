Süper Lig'de şok istifa

S\u00fcper Lig'de istifa \u015foku ya\u015fand\u0131.,Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc, resmi siteden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada; y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi Murat Ece\u2019nin istifas\u0131yla bo\u015falan ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine Kaan Kan\u00e7al'\u0131n, bo\u015falan genel sekreterlik g\u00f6revine \u0130lber Aydemir\u2019in getirildi\u011fini belirtti.\r\n,Galatasaray'da istifa eden ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Murat Ece'nin yerine Kaan Kan\u00e7al g\u00f6reve getirilirken, Kan\u00e7al'dan bo\u015falan Genel Sekreterlik g\u00f6revine ise Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi \u0130lber Aydemir getirildi.\r\n,"Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyesi Say\u0131n Murat Ecenin istifas\u0131yla bo\u015falan Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine Say\u0131n Kaan Kan\u00e7al'\u0131n, bo\u015falan Genel Sekreterlik g\u00f6revine Say\u0131n \u0130lber Aydemirin getirilmesine karar verilmi\u015ftir. ,Say\u0131n Murat Eceye g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre boyunca Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze olan katk\u0131lar\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Bundan sonraki ya\u015fam\u0131nda ba\u015far\u0131lar dileriz"\r\n\r\n,.