Süper Lig devinde beklenmedik istifa

\u0130\u015fte o geli\u015fme...,Trabzonspor'da Genel Koordinat\u00f6r ve Ba\u015fkan Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 olarak y\u00f6netimle birlikte g\u00f6reve gelen \u00d6zkan S\u00fcmer, y\u00f6netim kuruluna istifas\u0131n\u0131 sundu. ,Genel koordinat\u00f6r ve ba\u015fkan\u0131n ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 olan \u00d6zkan S\u00fcmer istifas\u0131n\u0131 y\u00f6netime sundu. \r\n\r\n,Bordo-mavili y\u00f6netimin bu istifan\u0131n ard\u0131ndan bir de\u011ferlendirme yap\u0131p, S\u00fcmer'i ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Tak\u0131m\u0131n \u00f6nemli ismi y\u00f6netime istifas\u0131n\u0131 sundu.,S\u00fcper Lig devinde beklenmedik bir haber ya\u015fand\u0131.,Trabzonspor'da bu ak\u015fam beklenmedik bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.