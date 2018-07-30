Süper Lig ekibi Mario Gomez' için uğraşıyor

S\u00fcper Lig'i yak\u0131ndan tan\u0131yan Gomez'in de T\u00fcrkiye'ye s\u0131cak bakmas\u0131 G\u00f6ztepe'nin elini g\u00fc\u00e7lendirdi. ,\u0130zmir ekibi G\u00f6ztepe, eski Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcu Mario Gomez'in transferi i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf ediyor.\r\n ,Trib\u00fcnleri heyecana bo\u011facak takviyeyi Mario Gomez'le yapmak isteyen G\u00f6ztepe'nin orta saha ve stoper aray\u0131\u015flar\u0131 da s\u00fcr\u00fcyor.,Bir d\u00f6nem Be\u015fikta\u015f'ta da forma giyen 33 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun Stuttgart'la ba\u011flar\u0131n\u0131 koparmas\u0131n\u0131 bekleyen sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n Gomez'e y\u0131ll\u0131k 1,5 milyon euronun \u00fczerinde bir teklifte bulundu\u011fu bildirildi. , Bursaspor'dan defans oyuncusu Titi, Deportiva La Coruna'dan orta saha Celso Borges ve Be\u015fikta\u015f'tan tecr\u00fcbeli isim Atiba Hutchinson'dan istedi\u011fi sonucu elde edemeyen \u0130zmir ekibinin, Galatasaray'da g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131lan Tolga Ci\u011ferci ile ilgilendi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart formas\u0131 giyen Mario Gomez'le temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ba\u015fkan Mehmet Sepil'in transferi sonland\u0131rmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00e7aba sarfetti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Gomez'e G\u00f6ztepe formas\u0131 giydirmek i\u00e7in \u0131srarc\u0131 olan Sepil'in t\u00fcm \u015fartlar\u0131 zorlad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n,Ancak Tolga'n\u0131n Galatasaray'daki ald\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek maa\u015f nedeniyle transferin zor oldu\u011fu vurguland\u0131. ,Hollanda'da yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tam gaz s\u00fcrd\u00fcren G\u00f6ztepe, bir yandan da d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z golc\u00fc Mario Gomez transferine mesai harc\u0131yor.\r\n\r\n