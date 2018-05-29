Süper Lig ekibinden Alex bombası

Samet Aybaba ile s\u00f6zle\u015fme yenilemeyen Sivasspor\u2019un teknik direkt\u00f6r g\u00fcndeminde Alex de Souza oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Buna g\u00f6re Ba\u015fkan Mecnun Otyakmaz\u2019\u0131n, hocal\u0131k yapmak isteyen Alex'e tak\u0131m\u0131 teslim edebilece\u011fi ifade ediliyor.\r\n,Fanatik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re bir sezon aradan sonra geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc S\u00fcper Lig\u2019de ba\u015far\u0131l\u0131 bir sezon ge\u00e7irmesine ra\u011fmen Samet Aybaba\u2019yla s\u00f6zle\u015fme yenilemeyen Sivasspor\u2019da hoca g\u00fcndemi olduk\u00e7a yo\u011fun. Ba\u015fta Gheorghe Hagi olmak \u00fczere Elano, Tamer Tuna gibi isimlerle temas kuran K\u0131rm\u0131z\u0131-Beyazl\u0131lar\u2019\u0131n as\u0131l hedefledi\u011fi isim ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Yi\u011fidolar\u2019da ba\u015fkan Mecnun Otyakmaz\u2019\u0131n tak\u0131m\u0131 Fenerbah\u00e7e\u2019nin eski y\u0131ld\u0131z\u0131 Alex de Souza\u2019ya emanet etmek istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Her f\u0131rsatta bir g\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019yi d\u00f6nece\u011fini a\u00e7\u0131klayan ve en son \u0130zmir\u2019de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Alt\u0131nordu organizasyonunda teklif gelmesi halinde teknik adaml\u0131k konusunda teklif gelmesi halinde de\u011ferlendirece\u011fini ifade eden Alex\u2019le temaslara ba\u015fland\u0131.\r\n, Menajerler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden olumlu sonu\u00e7 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ifade edilirken Sivasspor Y\u00f6netimi birka\u00e7 g\u00fcne kadar durumu netle\u015ftirip Alex\u2019i resmi g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirmek ad\u0131na T\u00fcrkiye\u2019ye davet edecek.