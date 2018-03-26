Süper Lig futbolcularından Çiftlik Bank'a 100 milyon TL!

\u00c7iftlik Bank'la ilgili bir \u015fok geli\u015fme daha ya\u015fand\u0131...,T\u00fcrkiye'de binlerce ki\u015finin doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00c7iftlik Bank olay\u0131nda ak\u0131lalmaz haberler gelmeye devam ediyor. ,Y\u00fcksek k\u00e2r vaadiyle binlerce insan\u0131 milyonlarca doland\u0131ran \u00c7iftlik Bank'\u0131n a\u011f\u0131na S\u00fcper Lig'in de tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u00c7iftlik Bank a\u011f\u0131na S\u00fcper Lig ve 1. Lig futbolcular\u0131n\u0131n da dahil oldu\u011fu iddia edildi. \r\n\r\n,\u00c7iftlik Bank sistemi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 kat\u0131l\u0131mc\u0131dan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topland\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015fti. Buna g\u00f6re; S\u00fcper lig ve 1.Lig'de de 600'e yak\u0131n futbolcu \u00c7iftlik Bank'a para yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\u00c7iftlik Bank'a futbolcular taraf\u0131ndan yap\u0131lan yat\u0131r\u0131m\u0131n 100 milyon lira civar\u0131 oldu\u011fu da konu\u015fuluyor... (Skorer)