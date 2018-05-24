Süper Lig'i karıştıracak transfer!

9 gol, 16 assitlik performans\u0131yla Ba\u015fak\u015fehir\u2019in \u015fampiyonluk yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 son haftaya kadar s\u00fcrd\u00fcrmesinde \u00f6nemli pay sahibi olan Edin Visca'n\u0131n T\u00fcrkiye'deki yeni adresi belli oldu...,Kariyerinde yeni bir sayfa a\u00e7mak isteyen Bo\u015fnak y\u0131ld\u0131z\u0131n da teklife 'evet' dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Teknik direkt\u00f6r Aykut Kocaman\u2019\u0131n devam edip etmeyece\u011fi de se\u00e7im sonras\u0131 netle\u015fecek. Ancak Kocaman, g\u00f6reve gelecek yeni y\u00f6netime yard\u0131mc\u0131 olmak ad\u0131na sezon sonu raporu haz\u0131rlad\u0131.\r\n\r\n,Aykut Kocaman, tarz olarak Dirk Kuyt\u2019a benzetti\u011fi Visca\u2019n\u0131n, oyun sisteminin \u00f6nemli par\u00e7alar\u0131ndan biri haline gelece\u011fine inan\u0131yor. \r\n\r\n,Kongrenin ard\u0131ndan Aykut Kocaman\u2019\u0131n g\u00f6reve devam etmesi halinde, yeni y\u00f6netimin ilk i\u015fi Ba\u015fak\u015fehir ile pazarl\u0131k masas\u0131na oturmak olacak.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e\u2019nin paran\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Aatif, Ozan Tufan, \u0130sla gibi isimleri takasta \u00f6nermesi bekleniyor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca Ba\u015fak\u015fehir\u2019in farkl\u0131 bir oyuncu talebine de a\u00e7\u0131k olacaklar.\r\n\r\n,Kul\u00fcplerin anla\u015fmas\u0131 halinde Visca ile, Aykut Kocaman\u2019\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan, vatanda\u015f\u0131 \u00d6merovi\u00e7 g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\r\n\r\nKariyerinde yeni bir sayfa a\u00e7mak isteyen Bo\u015fnak y\u0131ld\u0131z\u0131n Sar\u0131- Lacivertliler\u2019e s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. (Fanatik)