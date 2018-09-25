Süper Lig'in yıldızı ölümden döndü!

S\u00fcper Lig'in y\u0131ld\u0131z futbolcusu \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc!,Antalyaspor'un Bel\u00e7ikal\u0131 file bek\u00e7isi Ruud Boffin (30), d\u00fcn antrenmandan d\u00f6nerken D\u00f6\u015femealt\u0131'nda motosikletiyle midib\u00fcse \u00e7arpt\u0131.,S\u00fcper Lig'deki Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonras\u0131 ara vermeden, per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Karadeniz Ere\u011fli Belediyespor ile oynayaca\u011f\u0131 T\u00fcrkiye Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flayan Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi.,Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yap\u0131lan Ruud Boffin, kontrol i\u00e7in hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. , Boffin, kontrol\u00fcn ard\u0131ndan taburcu edildi.,. D\u00fcn teknik direkt\u00f6r B\u00fclent Korkmaz y\u00f6netiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 kent merkezine d\u00f6nen Bel\u00e7ikal\u0131 kaleci, motosikletiyle \u00f6n\u00fcnde seyreden midib\u00fcse \u00e7arpt\u0131., \u00c7arpman\u0131n \u015fiddetiyle yolu savrulan Boffin, kazay\u0131 ufak s\u0131yr\u0131klarla atlatt\u0131. ,Futbol kariyerine Hollanda PSV tak\u0131m\u0131 ile ad\u0131m atan ba\u015far\u0131l\u0131 file bek\u00e7isi Ruud Boffin 1987 y\u0131l\u0131nda Bel\u00e7ika\u2019n\u0131n Limburg \u0130li\u2019nde d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir.,PSV U19, FC Eindhoven, PSV Eindhoven, Maastricht, venlo, West Ham, Eski\u015fehirspor ve Antalyaspor tak\u0131mlar\u0131nda forma giymi\u015ftir.,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde halen Antalyaspor tak\u0131m\u0131nda forma giymektedir.,Bu sezon oynanan 6 ma\u00e7ta 90'ar dakika forma giyen deneyimli file bek\u00e7isinin kupa ve lig ma\u00e7\u0131nda oynay\u0131p oynamayaca\u011f\u0131n\u0131n, sa\u011fl\u0131k kurulunun verece\u011fi rapor sonras\u0131 belli olaca\u011f\u0131 belirtildi.,Ruud Boffin\u2019nin bir k\u0131z\u0131 birde o\u011flu vard\u0131r.