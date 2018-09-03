Süper Ligde flaş ayrılık! Ünlü teknik adamın görevine son verildi...

Spor Toto S\u00fcper Lige bu sezon geri d\u00f6nen Rizespor, \u00dcz\u00fclmez y\u00f6netiminde lige k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131\u00e7 yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Sezonun ilk ma\u00e7\u0131nda Kas\u0131mpa\u015fa'ya kaybeden Karadeniz temsilcisi daha sonra Akhisarspor'la 1-1, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Erzurumspor'la da 0-0 berabere kalm\u0131\u015ft\u0131.,Al\u0131nan sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan \u00c7aykur Rizespor y\u00f6netim kurulu, \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc teknik adam\u0131n g\u00f6revine son verildi...,S\u00fcper Ligin ilk 4 haftas\u0131nda galibiyet g\u00f6remeyen \u00c7aykur Rizespor, teknik direkt\u00f6r \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez'in g\u00f6revine son verdi.\r\n\r\n,S\u00fcper Lig'de fla\u015f ayr\u0131l\u0131k!\r\n,.