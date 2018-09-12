Suriye’de kim kiminle savaşıyor?

ABD\u2019nin d\u00fcnyan\u0131n s\u00fcper g\u00fcc\u00fc oldu\u011funu kan\u0131tlama, Rusya\u2019n\u0131n Akdeniz\u2019deki varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrme, \u0130ran\u2019\u0131n mezhep(!) liderli\u011fi unvan\u0131n\u0131 elinde bulundurma, T\u00fcrkiye\u2019nin ise DEA\u015e ve PKK gibi ter\u00f6rist yap\u0131lardan kurtulma, s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 garanti alt\u0131na alma ad\u0131na m\u00fcdahil oldu\u011fu Suriye\u2019deki sava\u015fta, rejim yanl\u0131s\u0131 ve rejim kar\u015f\u0131t\u0131 olmak \u00fczere 121 \u00e7at\u0131 farkl\u0131 \u00f6rg\u00fct ve bunlar\u0131n alt\u0131nda yap\u0131lanan 2 binden fazla grup birbirleriyle \u00e7arp\u0131\u015f\u0131yor. ,Suriye\u2019de 6 \u00fclke direkt, 23 \u00fclke ise dolayl\u0131 olarak sava\u015f\u0131n i\u00e7inde yer al\u0131yor. Bir\u00e7o\u011fu \u00f6zel ordu mensubu olmak \u00fczere 82 \u00fclkeden binlerce sava\u015f\u00e7\u0131 da burada Rusya, \u0130ran, Suriye rejimi, Hizbullah, ABD, DEA\u015e, El-Kaide ve PKK saflar\u0131nda y\u0131llard\u0131r \u00e7arp\u0131\u015f\u0131yor.,BM, NATO, Arap Birli\u011fi ve asli g\u00f6revi bar\u0131\u015f\u0131 sa\u011flamak ad\u0131na kurulan daha bir\u00e7ok uluslararas\u0131 yap\u0131n\u0131n izlemekle yetindi\u011fi sava\u015f\u0131 durdurma ad\u0131na; Astana, Cenevre, So\u00e7i ve BM\u2019de zirveler d\u00fczenlendi. Ancak hi\u00e7birinden sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131. ,Suriye\u2019de 7 y\u0131l 5 ay 28 g\u00fcnd\u00fcr s\u00fcren i\u00e7 sava\u015fta; Halep, Guta, Hama, Humus, Dera gibi bir\u00e7ok yerle\u015fim alan\u0131 kimyasal silah, hava bombard\u0131man\u0131 ve sokak \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131nda yerle bir oldu. ,Sonu\u00e7; 600 binden fazla \u00f6l\u00fc, 47 \u00fclkeye yay\u0131lan 7 milyondan fazla m\u00fclteci. \u015eimdi s\u0131ra \u0130dlip\u2019de. Yine kimyasal sald\u0131r\u0131 endi\u015fesi, yine g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131 ve milyonlarca insan\u0131n m\u00fclteci durumuna d\u00fc\u015fme beklentisi g\u00fcndemde.,,OSMAN SA\u011eIRLI - D\u00fcnyan\u0131n en uzun s\u00fcreli i\u00e7 sava\u015f ya\u015fayan \u00fclkelerinden biri olarak tarihe ge\u00e7en Suriye\u2019deki sava\u015f art\u0131k bir i\u00e7 sava\u015f olmaktan \u00e7ok \u00e2deta \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 stat\u00fcs\u00fc kazand\u0131.